La aviación mexicana vuelve a encender focos rojos. La autoridad federal decidió suspender el Certificado de Operador Aéreo de Magnicharters, dejándola fuera del aire y evidenciando una crisis que no es nueva, pero que sí fue tolerada demasiado tiempo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, determinó la suspensión temporal del certificado tras detectar irregularidades financieras que comprometen la operación de la aerolínea, al grado de representar un posible riesgo para la seguridad aérea.

Con esta decisión, Magnicharters no puede vender boletos ni operar vuelos, en un golpe directo a una empresa que ya venía en caída libre y que, aun así, siguió comercializando servicios.

Una crisis anunciada… y tolerada

Desde enero de 2026, la AFAC ya había detectado anomalías durante una verificación técnica administrativa. Aunque la empresa cumplía con condiciones básicas de seguridad, arrastraba problemas financieros graves que nunca resolvió.

El punto de quiebre llegó el 11 de abril, cuando la aerolínea decidió suspender vuelos de forma unilateral, dejando a pasajeros varados en plena temporada vacacional. Esa decisión detonó la intervención oficial.

Lo más delicado es que el caso ya es visto como una quiebra anunciada, pues la empresa operaba con recursos insuficientes y sin margen real de maniobra, mientras la crisis se agravaba frente a clientes que seguían comprando boletos sin certeza sobre el servicio.

Riesgo operativo y posible cierre definitivo

La propia autoridad dejó claro que la falta de solvencia financiera no es solo un problema administrativo, sino un factor que puede comprometer la seguridad operacional.

Magnicharters tendrá que presentar un plan de rescate para demostrar viabilidad financiera. De no hacerlo, podría enfrentar la revocación definitiva de su concesión y salir por completo del mercado aéreo.

Pasajeros afectados y reacción tardía

Mientras tanto, los usuarios quedaron atrapados en medio del colapso, principalmente en destinos turísticos donde la empresa mantenía operaciones. El impacto no solo alcanzó a quienes tenían vuelos programados, sino también a la imagen de una industria que sigue mostrando señales de fragilidad.

El problema de fondo no es únicamente la caída de una aerolínea, sino la repetición de un patrón que ya se ha visto antes: empresas que se desploman cuando las alertas ya eran visibles y autoridades que reaccionan cuando el daño ya estalló.

Aquí hay una conclusión inevitable: Magnicharters operó al límite hasta reventar, pero también hubo una supervisión que llegó tarde. El costo, una vez más, lo pagan los pasajeros.