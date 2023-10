Cuerpos tirados en las calles de Acapulco están por cumplir las 48 horas sin ser recogidos porque las autoridades apenas empiezan a llegar a donde prevalece una situación fuera de control.

Nuevamente la luz del día cae y la oscuridad prevalecerá en una de las bahías más importantes de México que fue azotada y devastada tras el paso del huracán Otis categoría 5.

Tímidamente algunos efectivos del Ejército, algunos policías de la Ciudad de México, pero son escasos para la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en todas las calles”, narró al aire en el noticiero del periodista de Grupo Fórmula.

Hay cuerpos en las calles, yo mismo acabo de ver un cuerpo tirado que nadie recoge a pesar de que han pasado por ahí soldados constantemente, han pasado estos policías que llegaron de la Ciudad de México y rescatistas”, comentó con el dramatismo un testigo de un cadáver al pie de la estatua de Tin Tan rumbo a Caleta, en el fraccionamiento Las Playas, muy cerca del condominio Los Cocos.

Parece ser que es un turista extranjero, dicen que es un canadiense, su cuerpo se ve arriba de un camellón completamente blanco y se le ven unos zapatos de estos que se utilizan para ir a las playas, como para nadar en las albercas y está tapado con toallas que alguien le puso encima”, describió el desolador y alarmante panorama.

Como este, se advierte de que la cifra de víctimas irá aumentando, pues en un edificio, se dice, hubo muchas personas que volaron porque el aire entró por las ventanas, se las llevó y en la parte trasera de los departamentos, la fuerza de la naturaleza buscó cómo salir y abrió las paredes de block. “Hay mucha gente desaparecida”.

No hay ninguna sola embarcación en Acapulco, no hay ningún yate de recreo, ninguna lancha de ese Acapulco que todos conocían, no existe en este momento”, narró con voz quebrantada.

Como un ciudadano acapulqueño más que vivió la tragedia poco después de la medianoche del miércoles 25 de octubre, lamentable ver el puerto de Acapulco devastado completamente, con gente deambulando con diablitos o carritos de súper con lo que han saqueado.

Por ello, piden una tregua al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a la oposición a dejar de un lado el debate político sobre los recursos del extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Ojalá el presidente nos escuche claman los afectados: necesitamos agua, comida y necesitamos estar comunicado, es una situación verdaderamente de crisis y de urgencia humanitaria. Es una crisis humanitaria la que estamos viviendo en Acapulco porque no hay nada y no se ve por ninguna parte de que llegue la ayuda”.

Lamentan no ver que haya un puente aéreo como lo hubo con el huracán Paulina. Y sentencia con emotividad por la tragedia: “Si Acapulco se levanta, si Acapulco se llegará a levantar, va a parecerse peor que a La Habana. Así, de ese tamaño va a quedar Acapulco reconstruido”.