Playa del Carmen.- La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, visitó Quintana Roo y luego de su pasó por Cancún, terminó su visita con un mitin en la plaza Fundadores de Playa del Carmen ante alrededor de 2 mil personas.

Durante su discurso, la senadora con licencia presentó su trayectoria política, visión de país y propuestas de ser elegida como candidata, entre las que destacó más apoyo en rubros como salud, educación, seguridad y turismo, entre otros.

Al inicio del acto masivo, Gálvez Ruiz recordó sus inicios como empresaria y después en la política como parte del gabinete del expresidente Vicente Fox.

“El Fox me invitó a su gabinete y lo dudé porque al igual que ustedes, para mí los políticos no eran de confianza… en esos 6 años electrificamos a 6 millones de personas, creamos 6 universidades interculturales, abrimos carreteras, apoyamos proyectos ecoturísticos y proyectos productivos para mujeres”.

La panista tomó como eje anecdótico para explicar sus propuestas la visita que quiso hacer a Palacio Nacional, hace siete semanas, para según ella, hablar frente a frente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre sus propuestas para mejorar al país.

“Hace 7 semanas tomé la decisión, cuando me cerraron la puerta en palacio nacional y me dije esta puerta se abre de adentro hacia afuera. Vamos a acabar con el odio entre mexicanos, porque este gobierno traicionó la confianza de los mexicanos” sentenció.

Precisó que lo que el mandatario federal ha dicho sobre ella son “mentiras” y aseguró a los simpatizantes que se dieron cita en la plaza que buscará no sólo que se mantengan la pensión para adultos mayores y las becas para estudiantes, sino el retorno de las guarderías y escuelas de tiempo completo, así como el fondo de fomento al turismo.

“Yo lo que le quiero decir al presidente es que además de la pensión ,que haya medicinas porque no hay en el sector salud. Que los niños además de la beca deben tener sus estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, Que regrese el seguro popular, hoy más de 50 millones de personas no tienen seguridad social y que su política de abrazos y no balazos tiene al país ensangrentado. Eso es una tomada de pelo con 162 mil muertes” acotó.