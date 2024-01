La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentará una denuncia ante las autoridades electorales para que se investigue el presunto uso de recursos públicos en la campaña de su adversaria de Morena, Claudia Sheinbaum.

Luego de las revelaciones que hizo la exdirectora de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Sanjuana Martínez, en el sentido de que el actual secretario del Trabajo le exigió el 20 por ciento de su liquidación para apoyar las actividades proselitistas de Sheinbaum, Xóchitl Gálvez afirmó que esto demuestra que la virtual candidata oficial no juega derecho y que es falso que tenga una ventaja de más de 20 puntos en las encuestas.

“Marcelo Ebrard denunció como la Secretaría del Bienestar estaba al servicio de la candidata Claudia Sheinbaum, fue dicho por Marcelo Ebrard, entonces yo estaría pidiendo al INE que investiguen estos los casos de corrupción y le diría a Claudia (Sheinbaum) que no le saque, que juegue derecho, que ya basta de usar el dinero público para su campaña política, que explique de dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, que nunca dejó claro de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país, de dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes. “Entonces, esta no es una competencia derecha, no es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático, entonces estaremos presentando las denuncias para que se investigue”, advirtió.

Gálvez Ruiz afirmó que ella sí le cree a la exdirectora de Notimex, “porque es muy curioso cómo los trabajadores de Notimex han tenido que sufrir todas las penurias con su liquidación, ya lo vimos que lo hicieron con la gobernadora del Estado de México, Delfina (Gómez), cómo le detuvieron a los trabajadores el 10 por ciento de su salario, quedó probado, acreditado ante las instancias electorales que esto sucedió”.

La precandidata presidencial opositora recordó que el uso de recursos públicos en actividades proselitistas es un delito electoral.

“Ella va a decir que no sabe nada, porque eso suelen decir, pero sí me parece que el llamado que yo le hago a Claudia es que deje de usar dinero público en su campaña. ¿Pues no que tiene tantos puntos en las encuestas adelante?, eso demuestra claramente que tienen miedo porque saben que van a perder con una mujer que se está ganando los corazones de los ciudadanos a pulso, caminando”, apuntó.

Por otra parte, Xóchitl Gálvez rechazó que la negativa de la oposición a ratificar a Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México haya sido una venganza, como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que lo que ocurrió es que Morena no buscó los consensos para lograr la votación requerida.

Señaló que es falso que Godoy haya sido una fiscal ejemplar, pues “persiguió de manera facciosa a la oposición, pero nunca quiso investigar a los de su casa; entonces, en ese sentido que el presidente no venga con que fue una venganza, sino realmente no tuvo los votos de la mayoría, no hicieron un trabajo para convencer a la mayoría, balacear el auto de una diputada, detener al secretario adjunto del PRI, como lo hicieron el fin de semana, lo único que generó fue que la oposición cerrara filas”, puntualizó.