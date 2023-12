Ante el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, denunció que es víctima de ataques desde la Presidencia de la República, donde no sólo apoyan las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, sino también las del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Entrevistada en la sede nacional del PAN, la responsable de la Coalición Fuerza y Corazón por México pidió al representante diplomático del gobierno de Estados Unidos que voltee a ver lo que está pasando en el proceso electoral de nuestro país.

“Le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea hoy lo vimos claramente en la “Mañanera”, o sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la República, y eso no es democrático. Yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México”, relató.

Xóchitl Gálvez destacó que también habló de geopolítica con el embajador estadunidense. “Le dejé claro cuáles son mis valores, le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios o que no sean democráticos, o sea, se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país.

“Le dejé claro el vínculo que tenemos de localización geográfica, 41 cruces fronterizos, compartimos comercio, 80 por ciento de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos y también que la mayor parte del turismo que viene a México viene de Estados Unidos”, puntualizó.

Por otra parte, minimizó las encuestas que la ubican a una distancia de más de 20 puntos de Claudia Sheinbaum, y se dijo segura de poder remontar.