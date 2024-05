CIUDAD DE MÉXICO. - Una alta participación electoral ayudaría a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, considera un editorial del periódico The Wall Streel Journal dedicado a las próximas elecciones presidenciales en México.

“La posibilidad de un gran voto oculto aún podrían producir una sorpresa”, señala el influyente rotativo, que menciona los intentos del régimen por dar como un mero trámite el resultado de la elección en favor de la oficialista Claudia Sheinbaum.

“Lo que está en juego en las elecciones de México”, es el título del texto firmado por el Consejo Editorial del WSJ, que de entrada plantea la gran pregunta: “¿Conseguirá el partido gobernante Morena una mayoría legislativa lo suficientemente amplia como para reescribir la Constitución?”

“Hay mucho en juego”, dice el editorial de entrada, y plantea como la interrogante más importante si el partido gobernante Morena del actual presidente Andrés Manuel López Obrador podrá acercarse a su visión de un Estado unipartidista.

“AMLO, como se conoce al presidente, tiene un mandato limitado y no estará en la boleta electoral. Pero la sucesora de Morena, elegida personalmente por él, la ex alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas y promete continuar su agenda de economía nacionalista de izquierda y eliminar los controles y equilibrios constitucionales”, advierte The Wall Street Journal.