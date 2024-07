Cancún. - Ante el inminente impacto del huracán Beryl en costas de Quintana Roo, turistas adelantaron sus salidas de la ciudad para retornar a sus lugares de origen antes de que el meteoro toqué tierra en Quintana Roo.

Vicente Medina, supervisor de una aerolínea, comentó que la ocupación que traían, ya de temporada alta, superaba el 80 por ciento, pero en unas horas, llegó al 100 por ciento porque muchos pasajeros pidieron adelantar su regreso.

La terminal aérea registraba este miércoles una intensa movilización, inusual en día miércoles, pero anticipó que para este jueves se tendrá un movimiento aún mayor, pues todos los vuelos regresarán al 100 por ciento de ocupación a sus destinos.

Trabajadores de la terminal aérea comentaron que directivos de algunas aerolíneas norteamericanas analizan la posibilidad de enviar sus próximos vuelos ya programados a Cancún, en equipos más grandes para tratar de cubrir, lo más que se pueda, la demanda de regreso.

Incluso, anticiparon que ya hay sobre venta de vuelos, por lo que será recomendable para todos los que tienen vuelos de regreso para este jueves, que lleguen con las horas de anticipación que les marca la aerolínea, para evitar contratiempos.

La terminal aérea informó con anticipación que las personas que no tengan vuelos seguros el día jueves, que no acudan porque no habrá venta de boletos de último momento.