Tulum, eje del circuito turístico por el sureste mexicano, se presenta en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) como un destino competitivo e inclusivo que impulsa el desarrollo global de Quintana Roo y el Caribe Mexicano.

Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama Espinoza, la administración municipal de Diego Castañon Trejo está implementando con éxito la nueva política turística de México que busca que los beneficios de la industria lleguen a la población local impulsando un turismo más responsable, clave para la transformación de un destino beneficiado con importantes proyectos de infraestructura que son una realidad palpable; el nuevo Aeropuerto de Tulum, el Tren Maya y el Parque del Jaguar.

Organizada por IFEMA MADRID, la 44ª edicion de FITUR se celebrará los próximos 24 al 28 de enero en el recinto ferial dónde acudirán los lideres globales a mostrar sus atractivos, concretar reuniones con agentes públicos y privados, y cerrar alianzas promocionales.

En esta edición Tulum se lanza en FITUR 2024 a por el turista nacional e internacional con una campaña para "Visitar Tulum" y redescubrir el destino en toda su extensión territorial.

Cómo complemento estratégico a las citas de negocios el Ayuntamiento de Tulum, encabezado por Castañon Trejo, reafirmara su liderazgo al participar con la web app http://visittulum.travel en la primera edición del concurso para soluciones tecnológicas desarrolladas con Inteligencia Artificial para el turismo “The IA for Tourism Awards 2024”, que se celebrará en el contexto de FITUR KNOW HOW & EXPORT, en reconocimiento a la importancia que la IA está teniendo en la gestión de los viajes y el sector turístico.

También formará parte de FITUR WOMEN, promoviendo los objetivos de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en el sector del turismo exponiendo el resultado del trabajo de las mujeres artesanas tulumnenses de la zona maya bajo la marca Hecho en Tulum, de gran importancia en la reconstrucción de una economía sostenible, equitativa e inclusiva.

Y de manera complementaria se centrará en la diversidad del destino participando en FITUR LGBT+ un sector de referencia, desestacionalizador y con alto nivel adquisitivo dónde se explorarán nuevas formas de promoción.