Washington D.C.– En una declaración que encendió las alarmas diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México “está controlado por los cárteles” y advirtió que su gobierno “tendrá que defenderse” ante la expansión del crimen organizado en territorio mexicano.

Durante su intervención en la Casa Blanca, Trump sostuvo que la influencia de las organizaciones criminales en México ha alcanzado niveles que, según él, ponen en riesgo la estabilidad política del país vecino. “México está controlado por los cárteles y tenemos que hacer algo al respecto”, sentenció el mandatario.

Aunque afirmó tener respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “una mujer valiente”, el presidente estadounidense insistió en que la situación de violencia en México “ha sobrepasado los límites” y requiere medidas más firmes por parte de ambos países.

Un mensaje con tono de advertencia

Trump señaló que las organizaciones del narcotráfico tienen un poder económico y territorial “tremendo” y que su influencia se extiende a diversos sectores del país. Estas declaraciones se dan en medio de la creciente presión del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de fentanilo, las armas ilegales y la violencia fronteriza.

Fuentes diplomáticas en Washington consideran que el discurso de Trump busca reforzar su postura de mano dura ante la inseguridad en México y justificar un eventual endurecimiento de las políticas de control fronterizo y cooperación en materia de seguridad.

Tensiones en la relación bilateral

El mensaje del presidente estadounidense llega en un momento de tensión entre ambos países. Mientras el gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera bajo el argumento de soberanía, Washington insiste en que los cárteles representan una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Analistas políticos advierten que estas declaraciones podrían enfriar el diálogo bilateral en temas clave como migración, narcotráfico y cooperación económica, especialmente si la administración estadounidense intenta imponer nuevas medidas unilaterales.

México, en la mira internacional

El señalamiento de Trump coloca nuevamente a México en el centro del debate internacional sobre la lucha contra el crimen organizado. Aunque el gobierno mexicano ha defendido su estrategia de seguridad basada en la atención a las causas sociales y el fortalecimiento de las instituciones, el discurso del mandatario estadounidense revive la narrativa de confrontación y desconfianza entre ambos países.

El impacto político y diplomático de estas declaraciones dependerá de la respuesta oficial del gobierno mexicano y de la capacidad de ambos países para mantener el equilibrio en una relación marcada por la cooperación, pero también por la desconfianza mutua.