Por Alfredo Morales

¿Quién es el dueño del rancho “El Corcel?

¿Quién es el dueño del rancho “El Corcel? Recientemente sirvió como casa de seguridad del diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, así también del ex fiscal Raciel López Salazar.

¿Pero quién es verdaderamente el propietario?

Cinco militares heridos y al menos tres muertos es el saldo extraoficial de un fuerte enfrentamiento ocurrido este lunes sobre el tramo carretero Villaflores-Ocozocoautla

Informes señalan que los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaban una diligencia en el Rancho “El Corcel” en donde un grupo de civiles que portaban armas de alto calibre los habría atacado, agresión que fue repelida de inmediato por los elementos castrenses.

Los cinco militares heridos fueron trasladados al IMSS de Coita y a un hospital de la capital Chiapaneca en tanto se informa que uno de los muertos forma parte del Ejército Mexicano y el otro de la Guardia Nacional; y la otra baja fue por parte de los agresores.

La Narcopolítica cobra fuerza en Chiapas

Ex fiscales de Chiapas metidos en el crimen organizado que azota a la entidad

“El Corcel” paso a ser casa de seguridad y, por que no decirlo, propiedad del entonces nuevo Procurador de Sabines Guerrero, Raciel López Salazar, quien toda su carrera la ha hecho en la extinta PGR hoy FGR, con cargo actual de Delegado Fiscalía General de la Republica en Quintana Roo. A este ex funcionario chiapaneco se le vincula con el Cartel del Chapo Guzmán, quien hasta hace poco tenía el total control en la entidad hasta que el también ex fiscal general Jorge Luis Lláven Abarca dio entrada a gente del Cartel Jalisco Nueva Generación, traicionando de origen al Cártel de la Familia Michoacana y del propio Guzmán Loera, a quienes les brindaba protección desde que asumió el cargo de Secretario de Seguridad en el Estado con Manuel Velasco Coello.

A este último se le conoció en la zona de Ocozocoautla como dueño del famoso rancho que antes de dejar la Fiscalía General del Estado misteriosamente pasó a manos de Doris “N*, actual propietaria y quien publicitaba el fastuoso inmueble en las redes sociales para llevar a cabo eventos públicos y privados, así como locación para grabar videoclips.

En su oportunidad, el rancho contaba con decenas de caballos de razas puras que Herrán Salvatti tenía a su cargo pero tras ser asegurado nada se supo de lo que guardaba en su interior; sin embargo, los lujos mostrados en los eventos hacen gala de la ostentación que siempre ha existido en el lugar, donde este lunes se registró fuerte enfrentamiento entre las fuerzas armadas del gobierno federal contra un grupo de criminales fuertemente armados y con vehículos de blindaje hechizo, a quienes lograron sacar del lugar tras varias horas de intenso fuego, muertos y heridos.

En el lugar fue asegurada gran cantidad de armas y municiones de grueso calibre, indumentaria militar, radios de comunicación y droga.