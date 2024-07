Cancún. - El Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo no tiene ningún problema con la operación de mototaxis, que recientemente concedió la legislatura, a propuesta de una modificación a la Ley de Movilidad, afirmó el Secretario General, Rubén Carrillo.

El líder del gremio dijo que tendrían que tener muy claro los sitios en los que pueden operar, y regularmente son los espacios más alejados de la mancha urbana, en donde no llega mucho el servicio de taxis.

Agregó que tampoco podrían tapizar la ciudad, como ha pasado por zonas, o invadir vialidades primarias, pues ya se tuvo un lamentable accidente, y no pueden exponer al pasaje con ese tipo de servicios.

El entrevistado sostuvo que modificaciones como las de que las placas ya no se podrán heredar, no están de acuerdo, pues son mecanismos con las cuales tienen todos los años trabajando, y ya crearon derecho, es decir, tal vez podría aplicar para los nuevos socios, no para los viejos.

En el tema de seguridad, dijo que por temas internos dos socios están bajo investigación, mientras que en los temas legales son las autoridades competentes las encargadas de investigar. Sostuvo que recientemente se detectaron 20 taxis que fueron clonados, incluso, algunos operadores del gremio ayudaron en esa clonación, pero las investigaciones las lleva la Fiscalía General del Estado.