Cancún. - La destrucción del Tren Maya continúa en Quintana Roo, denuncian los ambientalistas que buscan ponerle freno al Jaguar Rodante.

DChristy reveló con fotos y videos la forma en la que taparon la entrada de Oppenheimer en el sistema Aktun T’uyul.

Indican que se han llevado a cabo más de 20 perforaciones y pilas de concreto en la zona, con lo cual se avanza en el ecocidio de las cavernas.

Hace unos días, en su visita a Quintana Roo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los ambientalistas de realizar montajes.

Por ello es que Guillermo DChristy dijo, al momento de compartir las nuevas evidencias No, no son montajes Sr. Presidente. Es la realidad del ecocidio que su capricho está ocasionando por no realizar estudios ambientales y tomar decisiones desde el conocimiento y la ciencia.