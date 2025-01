Así lo informó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, quien confirmó que ya recibieron notificación del fallo emitido este mismo lunes.

Según la notificación, la cámara alta debe realizar el proceso a más tardar el 31 de enero, que es este mismo viernes.

Fernández Noroña dijo que la mañana del 31 de enero se compartirá la lista de personas que se registraron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que ya fue publicada, más los aspirantes que el tribunal determinó que habían sido excluidos de manera indebida y que deben ser parte del proceso de selección.

El TEPJF, agregó el senador, determinó que todos estos aspirantes participen en la insaculación por especialidad.

Se trata, enfatizó el legislador, de un procedimiento que compete a la Mesa Directiva para generar un listado de ternas y duplas que serán sometidas a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De esta manera, dijo, “una vez que nosotros hayamos hecho la insaculación le enviaremos el listado a la Suprema Corte, para que ellos digan si aceptan o no que esos sean sus candidatos”.

Indicó que, a más tardar el 4 de febrero, la Mesa Directiva remitirá los listados de ternas y duplas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para su aprobación, lo que deberá verificarse hasta el 6 de febrero.

Para el caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados o no los someta a trámite, agregó, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, “lo que quiere decir que quedan aprobados los aprueben o no”.

En este sentido, explicó Fernández Noroña, la Mesa Directiva del Senado podrá remitir de manera directa las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el proceso electivo, en el entendido de que las personas que conformen las lista serán las candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación.

“Es clarísimo y contundente el resolutivo del Tribunal Electoral, por lo que el Poder Judicial no tiene ninguna posibilidad de detener el proceso. Si ellos dijeran, nosotros, aunque hicimos la mayor parte del proceso no aceptamos esas candidaturas, el tribunal ya nos ordenó que si la Corte no lo pasa a trámite o no lo aprueba nosotros lo enviemos directo al INE como las candidaturas del Poder Judicial. Es una determinación de la máxima instancia electoral del país, nosotros la vamos a acatar”.