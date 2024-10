Ciudad de México. - Jueces y magistrados tronaron contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) --máximo órgano de administración y disciplina del Poder Judicial--, por destrabar la reforma y aceptar entregar, a pesar de al menos 70 suspensiones vigentes, las listas de quienes se someterán a voto popular en 2025.

En un pronunciamiento, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que representa a más de mil 300 de los mil 700 juzgadores federales en el País, acusó que se vulneró el orden jurídico y la división de poderes.

La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al generar una crisis constitucional.

"Hacemos un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la División de Poderes y la legalidad", expuso.

El organismo que preside la jueza federal Juana Fuentes Velázquez expresó que el respeto a suspensiones es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en las instituciones.

En entrevista, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales, agregó que la decisión del CJF de no frenar la implementación de la reforma sienta un mal precedente porque manda un mensaje para que ya nadie respete las suspensiones.

El mensaje que da el Consejo de la Judicatura es que si nosotros no respetamos las decisiones de los jueces y magistrados en las suspensiones, ya nadie las va a respetar. Ya lo dijo la Presidenta Sheinbaum, que aunque no es abogada, lo dijo, que los amparos no van a operar y no van a prosperar en contra de la reforma", dijo Aguayo.

Señaló que es una incongruencia que el CJF desacate suspensiones de amparo, sobre todo porque formó y autorizó los nombramientos de los juzgadores que emitieron esas medidas cautelares.

"Sabemos que hay tres consejeros afines a la 4T, pero nunca nos esperamos que un consejero de carrera judicial (Sergio Javier Molina Martínez) actuara de la manera en cómo lo hizo, quizá buscando solamente intereses personales", dijo sobre el consejero que inclinó la balanza en la votación 4 a 3 a favor de destrabar la reforma.

Los consejeros que votaron por no frenar la reforma fueron Sergio Javier Molina Martínez, Bernardo Bátiz, Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García, afines a Morena.

Quienes se resistían y votaron en contra fueron la ministra Norma Piña, José Alfonso Montalvo Martínez y Lilia Mónica López Benítez.