Luego de las declaraciones del ex presidente Vicente Fox Quezada en contra de los apoyos económicos del Gobierno, el aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, salió a corregir al ex mandatario para asegurar que los programas sociales continuarán en las próximas administraciones.

Santiago Creel no se bajará; negó declinación a favor de Xóchitl Gálvez

En conferencia de prensa del Partido Acción Nacional (PAN) en Campeche, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mandó un mensaje al ex mandatario para señalar que todos los aspirantes de la alianza PRI, PAN y PRD, tienen en su agenda de propuestas mantener y “consolidar” los programas sociales en apoyo a la población vulnerable.

“Vicente Fox, escúchelo bien, se equivoca. El Frente, y todos los aspirantes hemos ratificado los programas sociales, y no solamente porque están en la constitución y sean obligatorios, sino porque es lo mínimo que el Estado pueda darle a quienes hoy lo necesitan”, apuntó.

Aunado a esto, el diputado del PAN indicó que los apoyos económicos de la actualidad no son suficientes para la población, como las becas y pensiones, pues aún falta una serie de inversiones al sistema de salud, pues es considerado el rubro en donde más gastan las familias mexicanas, según el legislador.

Ante ello, adelantó que una de las primeras acciones del Frente Amplio sería “recomponer” el sistema de salud, así como el educativo ante la desigualdad y pobreza que azota al país.

Fox pide a Xóchitl Gálvez quitar los apoyos sociales

Recientemente el ex presidente Vicente Fox dio una entrevista al medio conocido como Latinus, en donde habló de su apoyo a la senadora de la República—y compañera de partido— Xóchitl Gálvez Ruiz, por incursionar en el proceso de selección de la oposición rumbo a la contienda presidencial del 2024.

Durante sus declaraciones solicitó a la legisladora, en caso de ganar el cargo del titular del Ejecutivo federal, desaparecer los apoyos económicos, pues aseguró que se han vuelto una respuesta anti producente del Gobierno.

“Ojalá y Xóchitl no cumpla eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país , ya se acabo que estén recibiendo programas sociales, a trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”, destacó el ex mandatario.