Veracruz.– Rocío Nahle García, candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, aseguró que la residencia ubicada en el fraccionamiento El Dorado, de Boca del Río, con un valor estimado en 39 millones de pesos, no es de su propiedad, sino que la renta.

La declaración de la abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, la dio un día después de que su contrincante priista, José Yunes Zorrilla, la acusó de cometer actos de corrupción.

Nahle García señaló que el priista la difama sin pruebas y que se basa en “chismes de vecinos. Eso no es de hombres, sino de un verdadero intrigoso y difamador. Nosotros no somos iguales”.

La morenista explicó que no había salido a dar una declaración porque “no quiero seguir el juego” y señaló que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, “entregó maletas de dinero a los senadores del PRI y del PAN, en tiempos de Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Tanto Fernando como José Yunes eran senadores de Veracruz”.

Nahle precisó que los ataques emprendidos por José Yunes Zorrilla en su contra son una forma de desesperación porque va abajo en las encuestas.

“Renté una casa de 380 metros cuadrados… ahí tengo rentada una casa desde donde me estoy moviendo hacia todo el estado”, dijo la candidata a la gubernatura.

Afirmó que a ella no le interesa que el candidato priista “vaya a lloriquear a los noticieros nacionales. Lo que me importa es el pueblo de Veracruz, no las notas de mentiras. Eso es lo único que voy a decir del tema hoy”.

En tanto que en entrevista con Latinus, el empresario Arturo Castagné Couturier, quien reveló que José Peña Peña, esposo de Nahle, habría adquirido la residencia en El Dorado, exigió la inhabilitación como candidata de la morenista.

Consideró que Nahle García debe aclarar la procedencia de los recursos económicos obtenidos porque omitió declarar su residencia de lujo en El Dorado, en su declaración patrimonial.