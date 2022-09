Hasta el tercer intento, luego de dos votaciones insuficientes, entre ellas una que tuvo que repetirse por dudas en el conteo, el Pleno del Senado eligió a Alejandro Armenta Mier como nuevo presidente de la Mesa Directiva, durante el año legislativo que inicia este jueves 1 de septiembre.

A pesar de que el legislador poblano fue rechazado por todos los grupos parlamentarios de oposición, que anularon sus votos, Morena y sus aliados lograron la mayoría simple, al alcanzar 65 votos a favor, con la oposición del Bloque de Contención, integrado por PAN, PRI, MC, y PRD, además del Grupo Plural.

Los senadores fueron a una primera votación, pero la planilla de Armenta alcanzó solo 52 de los 61 votos necesarios para lograr la mayoría simple, mientras que el bloque opositor anuló sus 55 votos, como expresión de su desacuerdo con la postulación del senador poblano.

La aparición en la urna de diez boletas en blanco generó dudas en el conteo, por lo que se repitió la elección, en la que el senador poblano recibió 60 votos, es decir, solo le faltó uno para ser electo como presidente del Senado.

En cada una de esas votaciones los senadores se hicieron bolas a la hora de contar y morenistas acusaron a panistas de ser los responsables del desaseo en el proceso.

Finalmente, en el tercer intento Morena y sus aliados lograron 65 votos que le dieron la mayoría necesaria para que Alejandro Armenta encabece la Mesa Directiva del Senado a partir de este 1 de septiembre y durante los próximos 12 meses.

En esta última votación, los opositores cambiaron su estrategia, tacharon el nombre de Armenta y escribieron el de Ricardo Monreal, por quien emitieron su voto, aunque tampoco contó, ya que el coordinador de Morena no fue postulado por su bancada.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN calificó de “vil imposición”, la elección de Alejandro Armenta.

Al término de la sesión, el coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, afirmó que la elección de Armenta es un error histórico porque se desatiende la pluralidad del Senado.

“Lo que hoy ha sucedido aquí es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual, que se vale poder disentir. Hoy eso ha quedado mostrado como una realidad que impone una apuesta de los votos, algo que no debía de ser, deberíamos reconocer que en México hay millones de personas que no necesariamente coinciden con quien hoy gobierna”, subrayó.