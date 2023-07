Cancún.- Ante las declaraciones vertidas por un militante de Movimiento Ciudadano, de que el gobierno del Estado “se cuelga de las obras del gobierno Federal”, el regidor Jorge Sanén Cervantes, le respondió de manera contundente.

Entrevistado esta mañana, Sanén Cervantes, recordó que algunas personas han dejado Morena por conveniencia política, por eso es que no saben que las obras que realiza la Federación en Quintana Roo, fueron gestionadas desde la primera administración de Mara Lezama, como la remodelación del bulevar Colosio, el Puente sobre la laguna Nichupté, la ampliación de la carretera 180D entre muchas obras de beneficio social.

“Desde la llegada de Mara Lezama su gestión ha sido el motor para lograr que el Estado cuente con una inversión sin precedentes. Su relación extraordinaria con el Presidente y el gabinete federal, ha marcado megaobras que van a poner a la vanguardia a Quintana Roo y que ningún otro gobernador había logrado”, destacó el regidor benitojuarense.

Recordó que los que ahora critican, pertenecieron a los gobiernos priistas desde la fundación del Estado, así como apoyaron a Carlos Joaquín Gonzalez para que llegara a la gubernatura en el 2016; y ahí no levantaron la voz para que hubiese obras de impacto como las gestionadas por el gobierno de Mara Lezama, al contrario, esos políticos fueron corruptos aprobando proyectos que perjudicaron con deuda pública a Quintana Roo.

“El Puente Nichupté era un proyecto que llevaba décadas en el cajón y es hasta que la gobernadora lo platica con el presidente que le dan luz verde… así como la ampliación de la carretera federal 180 D a cuatro carriles en Cancún, el distribuidor vial del aeropuerto que permitirá desahogar el tráfico, construcción y la ampliación de la avenida Chac-Mool”, dijo en tono enérgico Jorge Sanén.

Justificó que debido a estas gestiones, es lógico que Mara Lezama acuda a la supervisión del avance de estas obras tal cual lo hace el Presidente de México con el Tren Maya; además de que no las va a descuidar ni un sólo momento, pues se está invirtiendo como nunca antes; y a la gobernadora “la tenemos como bien dice, en el territorio y no atrás del escritorio, como los partidos donde él ha estado”.

Sobre el tema de seguridad, Jorge Sanén recordó que este problema viene de décadas atrás, cuando ellos abandonaron las diferentes causas sociales, y la complicidad de gobiernos corruptos; Mara Lezama lleva unos meses en el cargo y quien se acaba de ir es el Fiscal que les dejó Carlos Joaquín; que no se desesperen porque ahora está un Fiscal interino, pero será el Congreso quien decida. Sobre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Gobernadora decidió dar un cambio para reforzarla.

“Reforzando las buenas noticias para los quintanarroenses, el mismo partido de la gobernadora y todo el cariño que el presidente tiene por Quintana Roo lo vemos con obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, que por cierto ya está por llegar el primer tren y habrá más empleo más infraestructura, más inversión, mejores servicios y si la Gobernadora ha hecho que el Presidente tenga un descomunal interés por Quintana Roo es porque amor con amor se paga”, destacó.

Lamentó que hoy los traidores a México y Quintana Roo quieran levantar la voz para denostar el trabajo que ellos debieron hacer cuando eran gobierno y no les interesó beneficiar al pueblo quintanarroense; “así den saltos como chapulín, en el suelo se quedarán”, en alusión a las declaraciones de los detractores del gobierno.