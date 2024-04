Leona Vicario.- Fernanda Alvear, candidata a Presidenta municipal de Puerto Morelos de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, acudió a la jornada de diálogos invitada por 100 familias leonense que le expusieron carencias en el abasto de agua potable y salud; además, le hicieron peticiones ante la falta de calles accesibles, limpieza y desmonte de vías en breña y la rehabilitación de caminos empedrados que se inundan en lluvias.

La abanderada del PRI y del PAN recorrió la colonia Campo Alegre. Las familias le pidieron constatar la problemática de acceso a los hogares. Fernanda Alvear cuestionó que siendo Puerto Morelos un municipio turístico no se hayan resuelto las carencias añejas y se haya permitido nacer otras. Dijo que se tiene un municipio rico, al contar con naturaleza, playas y 35 kilómetros de una ruta con 60 cenotes en 14 parques temáticos que atraen al turismo, “pero esto no se refleja en la población, ya que no hay crecimiento parejo, comprobado en una mejor calidad de vida de la gente”.

La candidata conversó con madres de familia que se quejaron de la falta de servicios de salud y le expresaron su apoyo al saber que la planilla para Ayuntamiento se conforma de habitantes originarios y gente preparada, como el médico residente Willy Cauich. Fernanda Alvear celebró el respaldo de las jefas de hogar, ante la oportunidad que se manifestará con el voto el 2 de junio “vamos a demostrar con trabajo honesto que se logrará el cambio, con inversión adecuada en salud y servicios públicos”, dijo.

Aseguró que el gobierno de cambio que encabezará retribuirá la confianza ciudadana. Reprobó que teniéndose una autoridad que busca repetir el cargo, ésta no se haya preocupado en ayudar a los leonenses. “No es lo que yo diga, sino lo que se ve reflejado. Hemos caminado las mismas calles donde pasan niños, mujeres, ancianos, trabajadores del turismo, que no tienen otra alternativa que usar estos caminos empedrados, intransitables cada que llueve”. Puntualizó estar segura de que el municipio está en el momento ideal del cambio, “para darle un nuevo rumbo, corregir lo que se ha hecho mal y llevar a cabo lo que no se ha hecho”.