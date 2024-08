Andrés Manuel López Obrador; la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y gobernadores de Morena manifestaron su respaldo al mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Ismael El Mayo Zambada mencionó en una carta difundida el sábado a través de su abogado.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó que el gobernador actuó con congruencia y valor civil al deslindarse del capo y que éste le comentó que se trata de una campaña para seguirlo vinculando con el narcotráfico.

“Él (Rocha Moya) sostiene —lo hizo público y creo que fue un acto de congruencia y de mucho valor civil, además es su responsabilidad— que el mismo día que se da a conocer la carta nosotros estamos allá (Sinaloa) en un acto, que ya estaba programado... “Me dijo antes que iba a dar a conocer su versión, que estaba consciente —eso también lo dijo y es real— que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién, y seguir con la misma campaña de narcopresidente”, relató. López Obrador dijo no tener dudas de la versión de Rocha Moya sobre que no estaba en Sinaloa cuando detuvieron a El Mayo, “que andaba en Los Ángeles, con su familia, y tuvo que regresarse cuando empezaron a llamarle; nosotros le llamamos en la mañana de cuando se dieron a conocer los hechos y no contestaba, porque estaba fuera”.

El tabasqueño resaltó que el gobernador pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso, “porque había y es de dominio público una diferencia con el ex rector que falleció o fue asesinado (Héctor Melesio Cuén); yo fui allá en las últimas veces y hubo movilizaciones, hay una controversia en el caso de la universidad”.

En su conferencia semanal Rocha Moya aclaró que el motivo de su viaje a Estados Unidos el pasado 25 de julio, fecha que coincidió con la captura de El Mayo, se debió a un breve periodo de vacaciones que tomó para visitar a su familia.

“El gobierno estaba de vacaciones, tomé la decisión de salir unos tres, cuatro días. ¿Yo a qué voy a Estados Unidos? Voy a ver a familiares, de esos que trabajan en el campo, y me quedo en sus casas”, comentó.

El mandatario explicó que visitó a un sobrino, hijo de su hermano fallecido por insuficiencia renal, y que pasó tiempo con él y otros familiares, disfrutando de actividades sencillas, como salir a comer juntos.

Subrayó que su viaje fue completamente personal, desvinculado de cualquier actividad oficial o reunión, y aclaró que no tenía conocimiento del encuentro al que supuestamente asistiría El Mayo: “No estaba enterado de esa reunión, ni me invitaron, ni asistí”.

Insistió en que su viaje estaba programado con antelación y coincidió con la fecha en que se aseguró su presencia en una reunión con líderes del crimen organizado, la cual sostiene el narcotraficante en su carta.

Respaldo de Morena

Claudia Sheinbaum rechazó que la 4T tenga alguna complicidad con la delincuencia y planteó que no es coincidencia que el mismo día que acompañó al Presidente a una gira por Sinaloa se dio a conocer la presunta carta de El Mayo y en redes sociales se reactivó la etiqueta de narcopresidente.

“El gobernador es compañero del movimiento desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho, él dio su explicación de frente, directo y nosotros le creemos y vamos a seguir apoyando a Sinaloa. “Como dijimos también en el evento que tuvimos, la inauguración del hospital, la fiscalía tiene que hablar de sus propias investigaciones; nosotros no establecemos ninguna relación de complicidad con absolutamente nadie”.

Sheinbaum reclamó que no se hable del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, de quien, dijo, ya está comprobado su vínculo con la delincuencia, y pidió no estigmatizar a quien nació o vive en Sinaloa.

En tanto, en un posicionamiento público, la dirigencia nacional y gobernadores de Morena expresaron su respaldo a Rocha Moya. “Rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada García a través de su defensa legal, que pretenden vincular, sin éxito, al gobernador con esta persona”, indicaron.

Llamaron a detener lo que consideran una estigmatización de Sinaloa y de su gente. “Ratificamos nuestra confianza en el gobernador Rocha Moya, cuya probidad y vocación de servicio están más que acreditadas”.