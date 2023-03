Crece la preocupación por aumento de llamadas de extorsión por cobro de piso, denuncia Consejo Ciudadano de Chetumal.

Mediante un comunicado firmado por la Canaco, los Consejos Coordinadores Empresariales de Chetumal y la Riviera Maya, Coparmex, Amexme, Aliarse, Observatorio Legislativo, Asociación de Hoteles de Cozumel, entre otros, manifestaron su condena, repudio y preocupación por los hechos delictivos registrados de manera reciente en la zona sur, particularmente a los de Bacalar y Chetumal “qué nos roban la paz y tranquilidad característicos de esta región”.

Al reiterar el llamado a los tres niveles de gobierno a mejorar el nivel de inteligencia y de seguridad en esta zona, hicieron patente su disposición de coadyuvar en la consecución de las metas propuestas.

Confiamos en que ninguno de estos actos quedará impune,estando pendientes de la actuación de las autoridades, manifestaron.

Los organismos de la sociedad hacemos nuestra la preocupación y sentir de nuestros integrantes qué es indiscutiblemente el de la sociedad, asienta el comunicado.

Consciente del tema de inseguridad que se vive en el estado de Quintana Roo, Mara Lezama entendió en su momento que el tema de prevención en materia de seguridad era y es la manera más efectiva de bajar el índice delictivo, que es mejor evitar el delito que agarrar al delincuente posteriormente, quizá por eso habría tomado la decisión de invitar al inicio de su gobierno a colaborar a un policía experimentado, así lo hizo y nombro Manelich Castilla Craviotto como el nuevo secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo ese era el camino correcto, sin embargo una llamada de la oficina ubicada en Abraham González 48, col. Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, cambiaría el destino de la seguridad en Quintana Roo, El Contralmirante Diplomado de Estado Mayor Rubén Oyarvide Pedrero habría movido las piezas con su padrino político el Almirante José Rafael Ojeda Durán para pasar por encima en principio de Manelich Castilla Craviotto e imponerse como nuevo secretario de seguridad publica en el estado de Quintana Roo, a Mara Lezama la caracteriza el no conflictuarse, el ser institucional y leal, y no le quedó otra que desechar a Manelich Castilla, sin embargo pronto comprendió que el contralmirante Rubén Oyarvide no precisamente responde a los intereses de Quintana Roo sino a los de la secretaria de Marina, La hoy gobernadora bien asesorada mando a José de la Peña Ruíz, como coordinador del gabinete de Seguridad y Justicia del gobierno del estado de Quintana Roo a tratar de poner en orden al contralmirante Oyarbide que esta que no cree en nadie, la primera gran ocurrencia de Pepe de la Peña fue crear las mañaneras todos los lunes a las 8 de la mañana, una de las situaciones que primero advirtió el flamante coordinador fue el malestar de la tropa, debido a que Oyarvide bajo a los municipales de las patrullas y subió a Marinos, también advirtió que creo grupos de investigación que hacían cateos y detenciones ilegales, que más tarde ponían a sufrir a la fiscalía del estado ante los jueces de control por no cuidar el debido proceso, por lo que muchos de los detenidos terminaban siendo liberados y es que al contraalmirante nadie le dijo que su labor más importante es la prevención del delito, cosa difícil para un militar que está formado para la confrontación, así las cosas hoy está en manos de la gobernadora la continuidad del contralmirante Ruben Oyarvide, una plática que deberá tener lugar en el mismo lugar donde salió la llamada para ordenar despedir Manelich Castilla Craviotto.