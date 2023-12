La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desechado el amparo por el que se suspendieron las corridas de toros en la Plaza México desde el año pasado. El Alto Tribunal atrajo el caso después de la decisión de un juez federal de ponerle freno a los espectáculos taurinos en la plaza más importante del país. El proyecto de la ministra Yasmín Esquivel ha sido aprobado este miércoles por unanimidad con cuatro votos a favor, lo que significa que las corridas de toros vuelven al centro de Ciudad de México.

La decisión revoca así la suspensión definitiva que el juez federal en materia administrativa Jonathan Bass había concedido a la organización Justicia Justa para que dejara de haber corridas en la alcaldía Benito Juárez, lugar en el que se encuentra el coloso. La organización llevó hasta el tribunal una denuncia contra el Reglamento Taurino y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, amparándose en que la justicia federal prohíbe el maltrato animal y que el trato “degradante” que se da a los toros viola el derecho a un medio ambiente sano. El juez Jonathan Bass aceptó a trámite la suspensión bajo el argumento de que “la sociedad está interesada en que se respete la integridad física y emocional de todos los animales”.

La Suprema Corte en su resolución cuestiona el interés jurídico o legítimo de la organización Justicia Justa para obtener la suspensión, debido a que la protección del medio ambiente no representa ningún daño irreparable para la asociación civil per se.

Los defensores de las corridas de toros, personificados en la organización Tauromaquia Mexicana, argumentan que bajo esa premisa deberían prohibirse todos los actos en los que participan animales. “El mensaje tras la votación de la Suprema Corte es claro: no se pueden imponer los gustos prohibicionistas de un parte de la población a toda la sociedad”, señala José Saborit, presidente de Tauromaquia Mexicana. “La industria alrededor del toro genera 80.000 puestos de trabajo directos y unos 140.000 indirectos”, agrega el extorero.

Las organizaciones animalistas, sin embargo, señalan que la decisión representa un paso para atrás en la defensa de los derechos de los animales. “La ministra Esquivel siempre ha dicho que le gustan los toros. Entendemos que detrás de la medida hay una defensa de unos gustos personales que representan a una minoría”, declara Jerónimo Sánchez, director de la organización Animal Heroes. “Es incomprensible que a nivel federal se estén endureciendo las leyes contra el maltrato animal y, sin embargo, dejen a la tauromaquia fuera. No hay nada en las corridas relacionado con el bienestar animal”, apunta Sánchez.

Ambas partes coinciden en que la discusión sobre las corridas de toros debe llevarse a cabo en el plano legislativo y no a través de la vía de los amparos en el poder judicial. Desde Animal Heroes señalan que existe una iniciativa en el Congreso de Ciudad de México para prohibir las corridas, pero que debido a “intereses personales”, quedó frenada hace meses y ni siquiera se ha votado en comisiones. “Las nuevas generaciones no tienen interés en la tauromaquia, así que la pregunta no es prohibición sí o prohibición no, si no cuándo se va a prohibir. Todos aquellos que defienden las corridas de toros están en el lado incorrecto de la historia”, sentencia Sánchez e invita a participar en la campaña México sin tauromaquia, que está llevando a cabo su organización.

Se desconoce si después de la decisión de la Corte, los toros volverán para el próximo 12 de diciembre, fecha en la que se celebra La Guadalupana, la corrida más importante de toda la temporada. …