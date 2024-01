Cancún. - La presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), Ana Paty Peralta de la Peña, reconoció que la concesión de la empresa Aguakan no está dando un buen servicio, por lo que siguen trabajando de la mano con el gobierno del estado y el equipo jurídico para que se siga el proceso.

Como se recordará a través del decreto 195 emitido el 22 de diciembre de 2023 por la XVII Legislatura se canceló la concesión a Aguakan por los próximos 30 años, acción que motivó un amparo indirecto de la empresa ante la justicia federal y que le otorgó una suspensión provisional para que siga operando el servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Ante ello, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado interpuso una queja, razón por la cual la audiencia constitucional se difirió para el 30 de enero del 2023, razón por la cual la presidenta municipal señaló que se está trabajando de manera coordinada con el estado y que contarán con el apoyo del Ayuntamiento.

“Porque lo he dicho en varias ocasiones no podemos estar a expensa de una concesión cuando no está dando el mejor servicio; por lo que se estará haciendo todo el análisis con el equipo jurídico para que se vayan dando resultados”, declaró en entrevista la presidenta al visitar los centros de acopios de pintos navideños en la avenida Chichen-Itzá.