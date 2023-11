Familiares de tripulantes de un yate que cumplen 15 días de desaparecidos tras el paso del huracán "Otis" protestaron afuera de las instalaciones de la Zona Naval en Acapulco ubicadas en la Colonia Icacos.

Familiares y amigos de desaparecido en la bahía de Acapulco durante el paso del huracán Otis protestaron en la instalación de la Marina, quienes piden que apoyen en la búsqueda de las personas.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles, acudieron alrededor de 40 personas para realizar su protesta, quienes en un primer momento intentaron ingresar a las instalaciones ubicadas en la Base Naval y solicitar información de los tripulantes.

Ahí, se suscitó un enfrentamiento entre los familiares y amigos con algunos marinos, así como escoltas que resguardaban la entrada principal, entre empujones, gritos y molestias, es como al final recibieron la atención de las autoridades de seguridad.

La esposa del ingeniero de máquinas del Litos, Fernando Esteban Parra Morales, Cristina Sánchez aseguró que ellos han hecho por su parte algunas búsquedas, tanto por tierra como por mar, ya que en algunas ocasiones han rentado algunos cayucos han buscado en playa Caleta, en La Roqueta, incluso frente a punta Bruja.

Además, han acudido a la Ciudad de México a los diferentes hospitales donde les han dicho pero la respuesta ha sido negativa.

Por su parte, el hermano de Fernando Estaban, Saúl Parra Morales, aseguró que tendrían una reunión con las autoridades de la Secretaría de Marina, así como con la Fiscalía General del Estado, ya que les comentaron que desde hace dos días que comenzaron los trabajos de búsquedas y se integraron las brigadas de rescate.

También, que ya acudieron los familiares hacer la denuncia correspondiente, así como dejar las muestras de ADN para los cuerpos que han localizado o que van encontrando cada día, sin embargo, lo único que pedían era que los apoyaran con los trabajadores de búsqueda, incluso solicitaron que una avioneta los busque por aire.

“A nosotros no nos dan respuesta nadie, no nos da respuesta la Fiscalía porque nos dicen que vayamos a la SEMEFO, ya fuimos a dejar nuestro perfil genético y vean según Andrés Manuel tenemos 47 cuerpos desaparecidos y no tenemos respuesta de ninguno, va, a nosotros no nos dicen si sí o si no”, indicó.