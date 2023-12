El Senado rechazó a las tres aspirantes para suplir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues la mayoría de los legisladores señaló que estas son cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, de elegir a una, dijeron, se afectaría la imparcialidad del máximo tribunal.

Durante más de tres horas, los senadores discutieron sobre las propuestas que envió el presidente para ocupar el cargo de ministra en la SCJN por los próximos 15 años: Bertha María Alcalde, Lenia Batres y Estela Ríos.

Sin embargo, la oposición rechazó esta terna al argumentar que la Suprema Corte perdería imparcialidad e independencia con una de ellas como ministra, pues dos tienen familiares en Morena y otra tiene un cargo en el gabinete del presidente López Obrador.

“La SCJN debe ser un bastión de imparcialidad y justicia, no un espacio para la representación política o activismo partidista. Si le quitamos esa posibilidad e independencia, nunca más se podría decir que las transformación que han emprendido o pretender emprender son decisiones de estados, serán siempre una opinión impuesta y no un derecho creado. La SCJN no debe convertirse en una extension de ningún poder político, nuestro deber es proteger nuestras instituciones”, dijo la priista Silvana Beltrones.