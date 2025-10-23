Zhi Dong Zhang, mejor conocido como “Brother Wang”, fue recapturado en Cuba tras varios meses prófugo de la justicia mexicana. El ciudadano de origen chino es señalado como uno de los principales operadores del tráfico internacional de drogas, incluido el fentanilo, y considerado pieza clave en una red criminal con alcance en América Latina, Asia y Estados Unidos.

La detención se concretó luego de una operación coordinada entre autoridades cubanas e internacionales, quienes lograron ubicarlo en la isla luego de que ingresara con una identidad falsa. Zhang había escapado en julio de 2025 de su arresto domiciliario en México, donde aguardaba su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Fuentes de inteligencia señalan que “Brother Wang” habría recibido apoyo logístico para su fuga, lo que podría derivar en nuevas investigaciones dentro de las estructuras de seguridad mexicanas. Su captura representa un golpe importante contra el crimen organizado transnacional y reabre cuestionamientos sobre las fallas en los mecanismos de custodia judicial.

Actualmente, Zhang permanece bajo resguardo de las autoridades cubanas, mientras los gobiernos de México y Estados Unidos coordinan su proceso de extradición. La recaptura de este capo reaviva el debate sobre la infiltración del narcotráfico en las instituciones y la urgencia de fortalecer los controles en materia de justicia y cooperación internacional.