Indiscutiblemente la no asistencia de la diputada electa por la vía plurinominal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Marybel Villegas Canché, a la toma de protesta el sábado pasado para conformar la XVII Legislatura, dejó a más de uno con una interrogante, aunque luego existió mucha especulación.

Pues resulta que la senadora con licencia adujo que no le cumplieron el acuerdo político que hicieron para desistir de su intento de buscar la candidatura a la gubernatura, el que consistía en que al llegar a la diputación, ella sería la coordinadora del grupo legislativo de Morena en la XVII Legislatura, además de presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), cosa que no sucedió.

Así que Marybel Villegas amagó primero con hacer una rueda de prensa a las 10:00 de la mañana, una hora antes de la asunción, en un restaurante que queda a unos pasos de la sede del Poder Legislativo, pero no llegó. A donde sí llegó fue a una reunión con el Secretario de Gobierno Adán Augusto López Hernández, en el “Emporio” para negociar su nueva petición que consiste en algunos cargos dentro del próximo gobierno de Mara Lezama Espinosa y luego posteó en sus redes que no tomaría protesta como diputada porque estaba “evaluando” la invitación a formar parte del gabinete estatal.

Ahora, en la lista plurinominal está la también exsenadora Luz María Beristain Navarrete quien llegaría a tomar la curul que deja Marybel Villegas Canché.

Otro de los puntos a destacar de esta legislatura, es que el Partido del Trabajo (PT) llegó con tres diputados, pero al final de la sesión de instalación se quedó con dos, pues Issac Janix Alanís se pasó a las filas del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo que alcanzan nueve legisladores.

Y por último, el plan maquiavélico de José Antonio Monroy, actual presidente del partido MAS-MÁS, de bajar a su esposa como diputada plurinominal y usurpar su curul, está por concretarse; aunque hay que decir que si Alfonsina Cruz Padilla se “pone las pilas” ella podría reclamar dicha posición y así el neoquintanarroense se quedaría con las ganas.

Será hoy en la primera sesión del Congreso donde se subirá un punto de acuerdo en el que Diana Laura Nava Verdejo hará oficial su licencia de esta recién conformada XVII legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, para cederle el espacio a ‘Pepe’ Monroy, su esposo; posición que le deben a Josué Nivardo Mena Villanueva que logró reunir el 8% de los votos para el MAS como candidato a Gobernador. Ahí se las dejo…

SASCAB

Tanto el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, como la Gobernadora Electa, Mara Lezama Espinosa, no estuvieron presentes en la instalación de la XVII Legislatura, porque el evento coincidió con la visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo; no sean mal pensados. Al tiempo…