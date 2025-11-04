Chetumal, Quintana Roo.— En un hecho sin precedentes, Quintana Roo se convirtió en el primer estado de México en implementar el sistema digital Informe Policial Homologado (IPH) Móvil, una herramienta tecnológica que permitirá a los elementos de seguridad registrar en tiempo real sus actuaciones desde el lugar de los hechos, fortaleciendo la transparencia y el combate a la corrupción.

Durante la presentación oficial, autoridades estatales destacaron que el sistema estará conectado con la Plataforma México y el Registro Nacional de Detenciones, lo que reducirá los tiempos de captura, evitará errores manuales y garantizará mayor trazabilidad en las intervenciones policiales. Cada registro quedará asociado al agente actuante, hora, ubicación y evidencia digital, lo que permitirá auditar cada acción con precisión.

La gobernadora señaló que este avance representa un paso firme hacia la profesionalización y rendición de cuentas dentro de las corporaciones policiales. Subrayó que el objetivo principal es eliminar las prácticas opacas que históricamente han afectado la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad.

El IPH Móvil permitirá generar reportes en cuestión de horas, cuando antes los procedimientos podían tardar más de un día, además de ofrecer mayor control sobre los datos recabados en operativos, detenciones y acciones de campo. Esta digitalización reducirá el margen de discrecionalidad y fortalecerá los mecanismos internos de supervisión.

Expertos en materia de seguridad consideran que la medida coloca a Quintana Roo a la vanguardia nacional, aunque advierten que su efectividad dependerá de la capacitación continua de los elementos y de la cobertura tecnológica en todo el territorio estatal.

Con este sistema, Quintana Roo marca un precedente en la modernización del trabajo policial, apostando por una nueva era de transparencia, eficiencia y confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad.