Cancún.- Durante la XXXVIII Plenaria Estatal de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Quintana Roo, A.C. (México S.O.S), se reconoció el esfuerzo del gobierno del estado, encabezado por Mara Lezama Espinosa, por su trabajo en la lucha para erradicar la trata y la explotación infantil en la entidad.

Los integrantes de la plenaria consideran que ante este perverso crimen, Quintana Roo ha sido pionero a nivel nacional en acciones para enfrentar y terminar con el grave problema de la trata de personas, particularmente de menores, que están siendo explotados en el estado. Se reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que encabeza Raciel López Salazar.

México SOS, a través de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia de Quintana Roo y en alianza con la Fundación Freedom, colaboran incansablemente con las autoridades en la lucha para erradicar este y otros terribles crímenes, mediante la vinculación de aliados nacionales e internacionales, quienes fueron pieza fundamental en la creación de la UTRENNA.

La gobernadora Mara Lezama lo dejó bien claro: “En este gobierno no vamos a descansar. Quintana Roo debe dejar de ser el paraíso para esos depredadores sexuales. No vamos a permitir que lastimen a las mujeres, ni a las niñas ni a los niños. Vamos a trabajar todos los días, como lo estamos haciendo, para recuperar la paz y que deje de ser el destino y paraíso de quienes buscan placer en las niñas y los niños. Hay un largo camino por recorrer, pero no tenemos miedo, los vamos a enfrentar y no vamos a descansar”.