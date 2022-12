La extorsión se ha generalizado en Cancún, México. Tan solo entre 2019 y 2021 hubo más de 13,000 denuncias por extorsión en el principal destino turístico del Caribe mexicano.

Ernesto escuchó, apenas a unos cuantos metros de distancia, los insultos y golpes de una parte y los gritos lastimeros de la otra, pero no había mucho que pudiera hacer. Unos exigían el pago de una deuda y el otro les rogaba que pararan la tortura.

Los atacantes, miembros del Cártel del Pacífico, uno de tantos grupos de la delincuencia organizada que asola a México; la víctima, un vendedor ambulante que no pagó a tiempo el “derecho de piso”; Ernesto, el testigo mudo, es el dueño del local donde todo sucedió, en la exclusiva zona hotelera de Cancún, una ciudad del Caribe mexicano que vive bajo la extorsión generalizada del crimen organizado.

Ernesto es un empresario prominente de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Aceptó contar su historia bajo la condición de modificar su nombre. Es concesionario de uno de los locales a pie de playa, ofrece servicios turísticos en embarcaciones y él mismo fue víctima de extorsión.

En 2020, cuando la pandemia de covid-19 apenas iniciaba, integrantes del Cártel del Pacífico (CDP) se presentaron en su local para exigir derecho de piso. Era pagar 20,000 pesos mensuales o atenerse a las consecuencias.

Lo mismo hicieron, cuenta, con el resto de las personas que tenían actividades comerciales en la zona.

Cancún, al sureste del país y en el extremo norte del estado de Quintana Roo, es la ciudad más joven de México y uno de sus principales focos turísticos. Pero, por su ubicación geográfica, es también una ruta estratégica para el trasiego de droga, procedente de Centroamérica y Sudamérica, hacia los Estados Unidos.

Debido a esta doble condición: destino turístico y punto clave en la ruta de la droga, las actividades ilegales como el narcomenudeo, el tráfico de armamento, de migrantes y de droga, el lavado de dinero, el robo de vehículos y la extorsión son las más redituables para los grupos criminales en el estado, de acuerdo con el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste (Cerfise), órgano de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este reportaje publicado por Gatopardo, Pie de Página, Aristegui Noticias, Revista Espejo, Canal 44 y CONNECTAS cuenta esa otra cara de Quintana Roo: un paraíso caribeño que se ha convertido en un territorio fertil para las extorsiones de parte de grupos armados. Nadie se salva, obreros , empresarios, pequeños comerciantes, trabajadores independientes y hasta vendedores ambulantes son víctimas. A pesar de ser un problema del que pocos quieren hablar, en el estado se registran, en promedio, casi 10 denuncias de extorsión al día.

Al inicio, cuenta Ernesto, un par de sujetos llegaron a la playa a pasar la tarde. Luego se acercaron a los dueños de los comercios. Pedían que les dejaran cargar sus celulares y, entre tanto, entablaban plática. Al tiempo se dieron cuenta de que no iban a regodearse bajo el sol, sino a recolectar información. Una vez que identificaron a los dueños de los negocios, con sus datos personales y detalles sobre sus actividades comerciales, se presentaron de nuevo, pero esta vez de forma amenazante.

“‘Sabemos quién eres’, me dijeron. Me dieron detalles de mi trabajo, de lo que hacía, del cargo que tenía. Me intimidaron. Fueron dos personas. Primero me dijeron que me querían cobrar 20,000 pesos (al mes), pero llegamos a un acuerdo de 5,000 pesos”, cuenta Ernesto.