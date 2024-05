Puerto Morelos.- La candidata a Presidenta municipal Fernanda Alvear Palacios, de la coalición “Fuerza y Corazón”, hizo un llamado al voto útil y pidió a la ciudadanía que al estar frente a las urnas recuerden los errores del partido Verde y su candidata impuesta Blanca Merari, responsables de la corrupción que ha sumido a Puerto Morelos en el peor de los períodos en su historia de ocho años como municipio constitucional.

La abanderada del PRI y el PAN acudió al tianguis de la cabecera a invitación de comerciantes que la invitaron al diálogo. Fernanda Alvear les pidió que este voto útil sea para el proyecto del cambio, al comprobarse que en dos años y medio de la administración saliente, no cumplieron y Puerto Morelos sigue en una espiral de deterioro económico, en seguridad, servicios y salud pública. “Es consecuencia de la ineficacia de Merari por una deuda que recibió de 215 millones de pesos, y no sólo no la atendió, sino que la incrementó en corto tiempo a 219 millones de pesos”, agregó.

Y enfatizó: “Cuando estén en la casilla, frente a la boleta, recuerden cuándo tuvieron la necesidad del médico y no lo encontraron, ni tampoco medicinas. Recuerden cuándo a ustedes o a un familiar le robaron. Recuerden cuando los embistió la extorsión fiscal y la delictiva. Son algunas razones por las que no se les debe permitir seguir en el ayuntamiento, porque no han hecho nada. Tenemos que votar por el cambio”, enfatizó al distribuir los folletos de sus propuestas divididas en 5 ejes rectores: seguridad, salud, obra pública, transparencia y cultura y deportes.

Reiteró la importancia de salir a votar el 2 de junio, para evitar más engaños por quienes durante 3 años no mejoraron el municipio; reiteró que el voto útil sirva para inconformarse con los niveles de inseguridad, violencia, desigualdad y para decir basta de corrupción. “Nos han robado, nos engañaron, pero no por eso vamos a dejar que otra vez hagan lo que quieran. Esta vez se trata de lograr el cambio, que no se piensen que pueden volver a gobernar, que den por perdida la reelección”, coincidieron los ciudadanos.

Alvear Palacios subrayó que una vez ganada la Presidencia municipal la coalición Fuerza y Corazón no verá colores partidarios y trabajará con todos. “Vamos a gobernar con todas las fuerzas políticas para corregir el rumbo y reconstruir el modelo de municipio que anhelamos, un modelo de consenso entre gobierno y comunidad”.