Personal de la dirección de Parques y Áreas Jardinadas, adscritos a la Dirección General de Servicios Públicos, recibieron de manos de la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, herramientas y equipo para el mantenimiento de la infraestructura urbana, parques, espacios públicos y áreas comunes del municipio de Benito Juárez.

“Es un honor estar con este gran equipo de trabajo de hombres y mujeres que no descansan, no paran, dan lo mejor de ustedes todos los días, entregan el corazón en cada una de sus horas de trabajo y cuando no son horas de trabajo también. Son de verdad ese orgullo que tenemos en el Ayuntamiento, son ese ejemplo de trabajo, de compañerismo y estoy eternamente agradecida con el trabajo que ustedes hacen, lo valoro mucho”, dijo la Alcaldesa ante los colaboradores.