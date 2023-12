El titular de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés, confirmó que hay versiones de pobladores sobre el secuestro de vecinos tras el enfrentamiento ocurrido el pasado viernes en la comunidad de Texcapilla.

También reconoció que uno de sus elementos no regresó a sus labores desde ese día, por lo que podría haber sido privado de su libertad por integrantes de la Familia Michoacana, así lo dio a conocer en entrevista.

Luego de que los vecinos de Texcapilla señalaron que hay por lo menos 20 pobladores no localizados, entre niñas, niños, mujeres y hombres, los cuales habrían sido privados por el grupo delictivo en respuesta al enfrentamiento, el director de Seguridad reconoció que también ha recibido esas versiones por parte de los pobladores.

Aclaró que, debido a los dispositivos de seguridad por parte de fuerzas estatales y federales, estos secuestros no serían dentro del territorio de Texcaltitlán, pero sí cuando intentan escapar y cruzan por municipios cercanos como Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Tejupilco o Temascaltepec.

Dijo desconocer a donde estarían siendo trasladadas las víctimas y los fines que podrían tener los criminales. Descartó que haya denuncias oficiales por desaparición, pero sí reconoció que uno de sus elementos no ha regresado a trabajar desde el viernes 8 de diciembre, cuando se registró el enfrentamiento.

"Hasta ahorita a nosotros no nos ha llegado denuncia, solo sé que también un elemento mío que trabajaba con nosotros, desde ese día no se ha presentado a trabajar y no sabemos nada de él”, precisó.