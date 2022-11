Durante una reunión de trabajo con coordinadores y representantes de sitios de taxis de la Zona Hotelera y Centro, el dirigente del Sindicato “Andrés Quintana Roo”, Heriberto Núñez Cauich, afirmó que se ha estado presionando a las autoridades para que actúen contra las aplicaciones ilegales como es el caso de Uber que sigue prestando el servicio de transporte público impunemente y al margen de la Ley.

El líder taxista sostuvo, hoy por la mañana, que la transnacional nunca tenido a la ley de su lado, ni ha ganado amparos, ni mucho menos ha tenido el consentimiento de las autoridades en la materia, pero aún así continúan operando en la clandestinidad.

Heriberto Núñez señaló que los conflictos por la disputa de pasaje en la Zona Turística y Centro es una realidad, debido a la falta de medidas preventivas y de vigilancia por parte de las autoridades.

Núñez Cahuich, destacó que se han reunido con funcionarios del Instituto de Movilidad tanto en Benito Juárez como a nivel estatal, así como con autoridades del transporte y de tránsito municipal, para denunciar los hechos.

Y es que la Ley de Movilidad vigente especifica que todo vehículo de servicio público o privado de transporte, que utilicen las vías y carreteras del Estado y perciban remuneración económica por prestar dicho servicio, como es el caso de Uber, deberán contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto de Movilidad (Imoveqroo).

La prestación del servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales no es la excepción, o sea que requerirá contar con la concesión del Imoveqroo, según los artículos 3, 102 y 149 de dicha Ley

Cabe recordar que desde mediados de septiembre de 2016, Uber no ha querido apegarse a la normatividad a diferencia de Didi, My Taxi Go y otras plataformas digitales que si prestan el servicio conforme a la Ley vigente.

En este sentido, Heriberto Núñez dejó en claro que el sindicato nunca ha estado en contra de las aplicaciones, siempre y cuando se apeguen a lo que marca la ley, por lo que insistirán para que ésta se cumpla y “no vamos a quitar el dedo del renglón, porque la razón y la ley nos asiste, reiteró.