Los legisladores y dirigentes del PAN, PRI y PRD aseguraron que no aprobarán la licencia para que Samuel García deje su cargo como gobernador de Nuevo León y busque la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano (MC), pues señalaron el mandatario local utiliza “el aparato del Estado” para perseguirlos políticamente con el fin de beneficiar a Morena.

En una conferencia desde Nuevo León, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, explicó que ya acordaron con los legisladores locales de la oposición no darle el permiso al mandatario y le pidió al nuevoleonés que “se ponga a trabajar”.

“Hemos platicado los dirigentes nacionales y todos que si él presenta la solicitud de licencia, el voto de los diputados va a ser en contra. Para que no se haga la víctima después de que no queremos que compita, no, que se ponga jalar, que se ponga a trabajar y va a quedar evidenciado que se utiliza el aparato del Estado para amedrentar a los legisladores, es para hacerle el servicio a Morena”, dijo el priista.