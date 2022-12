Los senadores Miguel Angel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la reforma a los estatutos del PRI aprobada hace unos días, “no dejaremos que una persona a través de imposiciones y reformas a modo pretenda adueñarse del partido”.

A través de redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario y ex secretario de Gobernación publicó el oficio enviado a los magistrados del TEPJF en donde expone, junto con la ex presidenta nacional del partido que “comparecemos en tiempo y forma a promover Per Saltum juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía a fin de impugnar la convocatoria de 17 de diciembre a la LXII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, que se celebraría a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual”.