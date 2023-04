El embajador aclara que investigación vs. Los Chapitos es mundial, no sólo en México, Los operativos para infiltrar al cártel de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, se está llevando a cabo a nivel internacional y no solamente en México, sostuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

Después de haber sido cuestionado sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador por el operativo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para infiltrar a este grupo criminal, el diplomático señaló que esto también se está realizando en otros países.

“La investigación, que se llevó a buen resultado, fue una investigación mundial. En China, Guatemala, en Estados Unidos. Los esfuerzos fueron grandes”, aseveró Salazar.

Expuso que estas operaciones son parte de las acciones que está tomando el gobierno estadounidense para combatir el fentanilo.

“Por eso el esfuerzo que estamos realizando nosotros en Estados Unidos, en los estados, en las ciudades, es grande, porque tenemos que quebrar estas redes mundiales. No son de México, son mundiales y operan en Estados Unidos”, aseguró.

Salazar insistió en que se seguirán impulsando las investigaciones para continuar con el combate al tráfico de fentanilo.

“Las operaciones que hacemos nosotros, y las que hacemos con el gobierno de México, no voy a dar detalles, pero éstas siguen porque estas organizaciones criminales operan por el mundo, operan en Estados Unidos”, afirmó.

Por otro lado, señaló que lo importante de estas investigaciones “son los resultados. Nosotros sabemos que para la seguridad del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México se requieren los resultados”.

Aseguró que con estos operativos se han podido iniciar procesos en contra de “delincuentes muy malos”.

Estas declaraciones por parte del embajador llegan en respuesta a las acusaciones del presidente López Obrador, quien se molestó porque la DEA esté realizando este tipo de trabajos en territorio nacional

“Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡¿Cómo van a estar espiando?!”, reprochó.

Por otro lado, la cacería por parte del gobierno estadounidense en contra de los hijos del Chapo Guzmán se intensificó a partir de la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos en contra de cabecillas del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, destacó que las acciones están enfocadas en “la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo”, dirigida por el citado cártel y “alimentada por compañías farmacéuticas chinas”.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de un comunicado, expuso que se buscaría seguir investigando el origen de los químicos para fabricar fentanilo.

Después de la reunión entre enviados de ambos países el jueves pasado, donde se discutió la estrategia para seguir combatiendo el fentanilo, el departamento señaló que “ambas delegaciones se comprometieron a aumentar el intercambio de información y la cooperación en investigaciones y enjuiciamientos penales centrándose en interrumpir la cadena de suministro de fentanilo”.