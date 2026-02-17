Playa del Carmen, Quintana Roo.— Más de 25 mil personas abarrotaron la Plaza 28 de Julio para corear y bailar al ritmo de NSQK durante el Carnaval de Playa del Carmen 2026, en un concierto gratuito que confirmó al destino como uno de los principales escenarios de espectáculos masivos en Quintana Roo.

Desde horas antes del show, miles de jóvenes comenzaron a congregarse en el corazón de la ciudad. La energía fue en ascenso conforme avanzaba la noche, hasta que el artista regiomontano apareció en el escenario y desató la euforia colectiva con un repertorio sólido y emocional.

Temas como “Luz”, “Tarde o Temprano”, “No Me Dejas Caer”, “MUBI”, “BOBO” y “Mami 100pre sabe” fueron coreados de principio a fin por una multitud que incluyó familias completas y turistas nacionales y extranjeros. Con su propuesta sonora que fusiona pop, rap, R&B y electrónica, NSQK logró una conexión inmediata, manteniendo encendidos los ánimos, las luces de los celulares y la intensidad del público durante toda la presentación.

La asistencia masiva no solo evidenció el poder de convocatoria del cantante, sino también la confianza ciudadana en eventos organizados con logística, orden y seguridad. El Carnaval 2026 suma así otro episodio de alto impacto cultural y juvenil en la agenda del municipio.

Previo al concierto estelar, comparsas y batucadas recorrieron la Quinta Avenida y avenidas clave como Constituyentes, 30 y calle 8, hasta culminar en la Plaza 28 de Julio, llenando de color y ritmo el centro turístico. La cartelera del día incluyó además la participación de HKlan, The Heart Maker, Jay C RPX, Magnate 77 y Gigante Récords, impulsando el talento urbano y local.

Autoridades municipales, encabezadas por el oficial mayor Guillermo Brahms, junto con Estefanía Hernández, Julieta Martín y Ernesto Martínez, realizaron la premiación del concurso de comparsas, fortaleciendo el componente cultural de la fiesta carnestolenda.

El cierre llega este martes 17 de febrero con el esperado 90’s Pop Tour, espectáculo que reúne a agrupaciones y artistas que marcaron una generación y que prometen un lleno total para poner el broche de oro a un carnaval que ya dejó huella en Playa del Carmen.