Esta mañana normalista de Ayotzinapa derribaron con una camioneta una puerta de Palacio Nacional, ubicada sobre la calle de Moneda, para poder ingresar al recinto y que los atienda el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras ofrece su conferencia mañanera.

Según imágenes difundidas por medios locales, el grupo de encapuchados que protestaba frente al edificio ubicado en el Centro Histórico de la CDMX, usó una pickup de la CFE para arremeter, en reversa, contra la puerta de Palacio Nacional hasta abrirla. Después, algunos representantes del colectivo ingresaron al lugar.

Consultado sobre el incidente por una periodista, López Obrador afirmó que no iba a reprimir la protesta y que el objetivo del Gobierno es seguir investigando para dar con el paradero de los jóvenes.

Es provocación, no queremos confrontación, estamos avanzando en la investigación. Están siendo manipulados", aseguró López Obrador.

"Es un movimiento en contra de nosotros (...) es un plan de provocación clarísima", dijo López Obrador

"De todas maneras vamos a recibir a los familiares de los estudiantes. Como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes. Pero no que les tenemos que dar información, porque ya no les tenemos confianza a los asesores. No les tengo confianza, y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes tengo pruebas participaron en la desaparición de los jóvenes. No permiten que yo hable con los padres y con las madres", dijo desde Palacio Nacional mientras equipos de seguridad de Palacio Nacional tratan de contener a los encapuchados.