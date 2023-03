Cancún.- La denuncia por presunta violación contra el subsecretario del Gobierno del Estado, Óscar Rébora Aguilera, fue desestimada por la Fiscalía General del Estado (FGE), no por ‘una instrucción de arriba’, sino por presentar varias inconsistencias, declaró hoy el abogado constitucionalista, José Félix López López.

Y es que, la propia denunciante, Nadia Saliha B. R. trató de 'negociar' con el demandado un plaza de Secretaria de Turismo en el Ayuntamiento Benito Juárez (Cancún), según consta en la Carpeta de Investigación FGE/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/10/1121/2022, donde plasma su versión, existen inconsistencias jurídicas y dichos sin probar, de acuerdo con los peritajes realizados por agentes del Ministerio Público, no solamente psicológicos, sino también los conocidos popularmente como pueblas del ‘polígrafo’; ahí mismo reconoce que le dio de plazo una semana para que su víctima' la colocara en dicha dependencia.

Otra de las observaciones que tiene esta denuncia, especifica el experto en leyes, es que la quejosa no ha entregado las pruebas ofrecidas, como la que dijo tener del “informe de las valoraciones psicológicas” del psicólogo, Rigoberto Martínez A, al que supuestamente consultó; y que no la dejaron denunciar, cuando evidentemente lo hizo: eso si, por así convenir a sus intereses y al ver qué sus extorsiones no daban frutos, fue a la Fiscalía tres meses después de la presunta violación.

López López desarma cualquier argumento jurídico de la demandante con la misma resolución de la FGE, al tener a la vista la solicitud de peritaje médico con número de oficio FGR/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/10/7260/2022, de fecha 27 de octubre de 2022; y que al hacer los peritajes ordenados por el Ministerio Público, “de acuerdo con las solicitudes planteadas y los resultados obtenidos a través del procedimiento científico utilizado en materia de psicología forense realizado a la C. Nadia Saliha B. R” el agente investigador concluye que la denunciante “no presenta características de las personas victimas de violación, conforme lo establece J. Urra Portillo (2014). Toda vez que la sintomatología expresada por la peritada no es consistente…”.

Otra solicitud del Agente Investigador que vale la pena destacar, es la de peritaje en psicología con número de oficio FGE/QROO/CAN/FEDCLSLYDP/10/7261/2022 de fecha 27 de octubre de 2022: “durante la entrevista (a la víctima) la misma sobreactuación detectada por medio del análisis del testimonio ‘Criteria-Based Content Analysis’ (CBCA), es decir, se han exagerado o inventado los siguientes reactivos positivos.

El testimonio de la Dra. Lourdes Oralia Gómez Peña, a través de informe médico con fecha 27 de octubre del 2022, señala que la presunta violada no asistió a la revisión médica correspondiente, y no es como dice ella, que no le hicieron examen, lógico, al no asistir desobedeció una orden de un juez.

Cómo se recordará, esta es una familia problemática, acusada de fraude genérico a turista según la causa penal 242/2015, donde está demostrado que ellos estafaron a casi todo el mundo, al tal grado que el 14 de marzo pasado, el hermano de Nadia BR, Mustapha fue detenido por ese delito y todavía hay otras órdenes de aprehensión pendientes en contra de su padre del mismo nombre.

Nidia y su hermano, tenían a cargo la agencia de viajes y de promoción turística, desde donde estafaban a la mayoría de sus clientes, de ahí que muchos acudieron a las autoridades para reclamar su derecho de justicia.

La actitud de Nidia B. R. ya ha causado división entre los grupos feministas, cómo puede leerse en diferentes comentarios de redes sociales, donde algunas señalan que este caso no debe ser utilizado con fines políticos, menos que las organizaciones feministas sean utilizadas para el beneficio personal, sino que esto es un asunto legal entre particulares y así debe de mantenerse.

La división llega al grado de que las mismas feministas se presionan entre ellas, pues unas quieren atraer el caso por el simple hecho de ser mujer, y otras a desestimarlo por ser un caso de presunta extorsión.

La justicia está por llegar a otro miembro de la familia Bouzid Reeder, pues el caso de fraude genérico aún no ya sido cerrado por la Fiscalía General del Estado.