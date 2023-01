Durante una entrevista con Milenio, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que no dejaría su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y continuará participando en sus sesiones.

Por otro lado, reiteró que no tiene “nada de que avergonzarse” por el caso de plagio en su tesis de licenciatura, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), misma que confirmó que había similitudes entre los trabajos analizados.

“Voy a continuar como siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años, tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente”, apuntó.

Asimismo, confió y “hoy más que nunca”, participará en las sesiones “por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”.

Reporteros de Milenio le preguntaron a la ministra si pediría licencia para separarse del cargo, lo que Yasmín Esquivel terminó por negar.

Sobre la resolución que otorgó el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, institución de la que egresó Esquivel, recalcó que no compartía los resultados.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen. [...] Rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, finalizó.