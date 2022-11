El cantautor Pablo Milanés ha muerto este martes de madrugada en Madrid a los 79 años, después de que se agravase su estado de salud debido a una enfermedad oncológica. Milanés es una de las grandes voces cubanas de todos los tiempos, el creador de canciones de amor inolvidables como Yolanda, Ámame como soy o El breve espacio en que no estás, que son ya himnos; un músico admirado y querido por sus compatriotas y también por importantes artistas de todos lados que hicieron suyas sus letras y lo llamaban, sencilla y cariñosamente, Pablo, o Pablito. El artista musicalizó de muy joven los versos de Nicolás Guillén y José Martí (nada menos) y fue pilar y fundador destacado del movimiento de la Nueva Trova cubana, que deslumbró al mundo en los setenta, y en el que no le gustaba que lo encasillaran, pues su sensibilidad y su obra iban mucho más allá. También fue el cultivador brillante del filin (de feeling, sentimiento), del bolero y de la música tradicional cubana, el que primero rescató del olvido a viejos trovadores, como Compay Segundo, y sirvió de puente en su país entre generaciones y estilos, reconocido por su talento como uno de los grandes cantautores en lengua española.

Milanés (Bayamo, 1943) recibía desde hace unos años tratamiento médico en España, donde residía con su familia. El artista cubano deja un notable legado de canciones formidables y cerca de 60 discos que lo sitúan entre los nombres indispensables y más universales de la música iberoamericana.

Desde la izquierda, Caco Senante, Pablo Milanés y Joaquín Sabina, durante la presentación del disco 'Igual que ayer' en Madrid en abril de 1995.

En la imagen, el artista, fotografiado en Madrid en abril de 1994. Santi Burgos

Actuación de Pablo Milanés y Víctor Manuel en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, en septiembre de 1995. Santi Burgos

En la imagen, actuación de Milanés en Málaga en julio de 1993. Julián Rojas

Joaquín Sabina y Pablo Milanés posan juntos en la sala Caracol de Madrid en septiembre de 1997. Santi Burgos

El cantautor posa durante una entrevista en Madrid, en julio de 2003. Santi Burgos

En la imagen, el músico cubano, fotografiado en un hotel en Madrid en julio de 2003. Santi Burgos

Pablo Milanés canta junto a su hija, Suylen, durante un concierto en el Teatro Nacional de Cuba, el 28 de diciembre de 2005, en La Habana. Milanés fue galardonado con el Premio Nacional de la Música de Cuba 2005. Alejandro Ernesto (EFE)

Pablo Milanés, retratado en julio de 2008. Bernardo Pérez

El cantautor, durante un concierto en La Habana (Cuba) en agosto de 2008. Claudia Daut (REUTERS)
En la imagen, Milanés, en julio de 2015. Carlos Rosillo

Milanés fotografiado en su casa, en diciembre de 2015. Uly Martín
Víctor Manuel besa a Pablo Milanés, durante el concierto del Festival La Mar de Músicas, en Cartagena (Murcia) en julio de 2017. El pasado verano, ya muy enfermo, quiso viajar a la Isla con su familia para ofrecer a su público un concierto memorable que fue toda una declaración de amor, y una despedida. Marcial Guillén ((EPA) EFE)

Comienzo y final de una verde mañana, Años, Ya ves, Yo no te pido, Hoy la vi o Para vivir son parte de esa obra de Milanés que trascendió edades y fronteras y se convirtió en identidad de la mejor música hispanoamericana. También causaron impacto en su momento canciones políticas como Yo pisaré las calles nuevamente, La vida no vale nada, o Yo me quedo, de las que nunca se desmarcó, aunque sí lo hizo de los dogmas y la deriva de la Revolución cubana, a la que hace tiempo no consideraba revolucionaria. “Soy un abanderado de la revolución, no del Gobierno. Si la revolución se traba, se vuelve ortodoxa, reaccionaria, contraria a las ideas que la originaron, y uno tiene que luchar”, dijo en los años noventa. Luego vinieron las canciones más dolorosas de su repertorio, entre ellas, Días de gloria (“Vivo con fantasmas / Que alimentan sueños y falsas promesas / Que no me devuelven / Los días de gloria que tuve una vez”); Éxodo (“¿Dónde están los amigos que tuve ayer? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde fueron? Qué triste estoy”) o La libertad (“A qué seguir respirando / Si no estás tú, libertad”).