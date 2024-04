Lo que siguió fue uno de los juicios más notorios en los Estados Unidos del siglo XX y un circo mediático. Lo tenía todo: una celebridad rica y acusada; un hombre negro acusado de matar a su ex esposa blanca por celos; una mujer asesinada tras divorciarse de un hombre que la había golpeado; un "equipo de ensueño" de abogados defensores caros y carismáticos; y una enorme metedura de pata por parte de los fiscales.

Simpson, quien al comienzo del caso se declaró "absolutamente 100 por ciento inocente", saludó a los miembros del jurado y articuló las palabras "gracias" después de que el panel predominantemente negro de 10 mujeres y dos hombres lo absolviera el 3 de octubre de 1995.

Los fiscales argumentaron que Simpson mató a Nicole en un ataque de celos y presentaron extensas pruebas de sangre, cabello y fibras que vinculaban a Simpson con los asesinatos. La defensa respondió que la celebridad acusada fue incriminada por policías blancos racistas.

El juicio paralizó a Estados Unidos. En la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton salió de la Oficina Oval y vio el veredicto en la televisión de su secretaria. Muchos afroamericanos celebraron su absolución y vieron a Simpson como víctima de una policía intolerante. Muchos estadunidenses blancos quedaron consternados por su exoneración.

El equipo legal de Simpson incluía a destacados abogados defensores criminales Johnnie Cochran, Alan Dershowitz y F. Lee Bailey, quienes a menudo superaban a la fiscalía. Los fiscales cometieron un error memorable cuando ordenaron a Simpson que se probara un par de guantes manchados de sangre encontrados en la escena del crimen, confiando en que le quedarían perfectamente y demostrarían que él era el asesino.

En una demostración muy teatral, Simpson luchó por ponerse los guantes e indicó al jurado que no le quedaban bien. Al pronunciar las palabras más famosas del juicio, Cochran se refirió a los guantes en sus argumentos finales ante el jurado con una rima: "Si no encaja, debe absolver". Más tarde, Dershowitz calificó la decisión de la fiscalía de pedirle a Simpson que se probara los guantes como "el mayor error legal del siglo XX".

"Lo que este veredicto nos dice es cómo la fama y el dinero pueden comprar la mejor defensa, pueden tomar un caso con evidencia física incriminatoria abrumadora y transformarlo en un caso plagado de dudas razonables", dijo Peter Arenella, profesor de derecho de UCLA, al New York Times. Tiempos posteriores al veredicto. "Un jurado predominantemente afroamericano era más susceptible a acusaciones de incompetencia y corrupción policial y estaba más dispuesto a imponer una carga de prueba mayor que la normalmente requerida para pruebas más allá de toda duda razonable".

Después de su absolución, Simpson dijo que "perseguiré como mi objetivo principal en la vida al asesino o asesinos que mataron a Nicole y al Sr. Goldman [...] Están ahí fuera en alguna parte [...] No mataría, no podría y no maté a nadie".

Posteriormente, las familias Goldman y Brown entablaron una demanda por muerte por negligencia contra Simpson en un tribunal civil. En 1997, un jurado predominantemente blanco en Santa Mónica, California, encontró a Simpson responsable de las dos muertes y le ordenó pagar 33,5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

"Finalmente tenemos justicia para Ron y Nicole", dijo Fred Goldman, el padre de Ron Goldman, después del veredicto.

El "dream team" de Simpson no lo representó en el juicio civil en el que la carga de la prueba era menor que en un juicio penal: una "preponderancia de las pruebas" en lugar de "más allá de toda duda razonable". Nuevas pruebas también perjudicaron a Simpson, incluidas fotografías de él usando el tipo de zapatos que habían dejado huellas de sangre en la escena del crimen.

Después del caso civil, algunas de las pertenencias de Simpson, incluidos recuerdos de sus días de fútbol, ​​fueron tomadas y subastadas para ayudar a pagar los daños que debía.

El 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después de su absolución en el juicio por asesinato, un jurado de Las Vegas lo declaró culpable de cargos que incluían secuestro y robo a mano armada. Estos surgieron de un incidente ocurrido en 2007 en un hotel casino en el que Simpson y cinco hombres, al menos dos de ellos armados, robaron recuerdos deportivos por valor de miles de dólares de dos traficantes.

Simpson dijo que sólo estaba tratando de recuperar su propiedad pero fue sentenciado a hasta 33 años de prisión.

"No quería lastimar a nadie", dijo Simpson, vestido con un mono azul de prisión y grilletes en piernas y muñecas, en su sentencia. "No sabía que estaba haciendo algo malo".

Simpson salió en libertad condicional en 2017 y se mudó a una comunidad cerrada en Las Vegas. Se le concedió la libertad condicional anticipada en 2021 debido a su buen comportamiento a los 74 años. La saga de su vida fue contada en el documental ganador del Oscar de 2016 "OJ: Made in America", así como en varias dramatizaciones televisivas.

Orenthal James Simpson nació en San Francisco el 9 de julio de 1947. Contrajo raquitismo a los 2 años y se vio obligado a usar aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5, pero se recuperó tan completamente que se convirtió en uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos.

Durante nueve temporadas para los Buffalo Bills y dos para los San Francisco 49ers, Simpson se convirtió en uno de los mejores portadores de balón en la historia de la NFL. En 1973, se convirtió en el primer jugador de la NFL en correr más de 2000 yardas en una temporada. Se jubiló en 1979.

Simpson también se convirtió en un presentador de publicidad, mejor conocido por sus años de comerciales de televisión para los autos de alquiler de Hertz. Como actor, apareció en películas como "The Towering Inferno" (1974), "Capricorn One" (1977) y las películas de parodia policial "The Naked Gun" en 1988, 1991 y 1994, interpretando a un detective de policía tonto.

Simpson se casó con su primera esposa, Marguerite, en 1967 y tuvieron tres hijos, incluido uno que se ahogó en la piscina de la familia a los 2 años en 1979, el año en que la pareja se divorció.

Simpson conoció a su futura esposa Nicole Brown cuando ella era camarera de 17 años y él todavía estaba casado con Marguerite. Simpson y Brown se casaron en 1985 y tuvieron dos hijos. Más tarde llamó a la policía después de incidentes en los que él la golpeó. Simpson no refutó los cargos de abuso conyugal en 1989.