*Pagan Walmart, The Home Depot, Starbucks, entre otras empresas gringas; sufren complot comercial en EU.

**Gustavo Petro, una lección de Dignidad; A.L. sigue su ejemplo

***Michael Vigil llama mentiroso al presidente Trump

Escuche mientras lee: Your Time is Gonna Come: “Lyin’, cheatin’, hurtin’ that’s all you seem to do”. Genialidad de la Súper Banda, Led Zeppelin.

El representante de Dinamarca ante la Unión Europea, Anders Vistisen espetó lo que el mundo entero desea gritar en la cara del Nazi fascista: “Mr. Trump, fuck off”.

Vistisen habló ante el Parlamento Europeo y en un breve mensaje que inicia con la frase “Dear president Trump, listen very carefuly…”; algo así como: ‘querido presidente Trump, escuche con cuidado”, para luego informarle que Groenlandia es territorio danés desde hace 800 años y le aclara, “no está a la venta”, y remata: “permítame ponerlo en palabras que pueda entender: “Mr. Trump, fuck off”, traducido: “señor Trump, vete a la mierda”.

Desde luego, aunque los asistentes esbozaron enormes sonrisas, la tradición de ese Parlamento obliga a sus integrantes a conducirse con respeto y evitar las palabras altisonantes, por lo que de inmediato, la ponencia fue fustigada, pero, el objetivo se cumplió.

El colérico Nazi se está granjeando el odio extremo del mundo entero y es que, como buen discípulo de Adolf Hitler, considera que la supremacía le asiste principalmente a quienes habitan el territorio de Estados Unidos.

Desde luego, es una contradicción, un despropósito, toda vez que el propio Trump, es hijo de migrantes (Alemania y Escocia) y de dos líneas genéticas diferentes: germánicos, asquenazis y celta-germánica, es decir, ¿cuál pureza racial?

Y la animadversión tiene que ver con los desplantes trumpistas que apuntan hacia todos lados, no se ha dado siquiera la oportunidad de buscarse uno o varios aliados.

GRINGOS CASTIGAN A EMPRESAS PROTRUMPISTAS

La animadversión hacia la persona de Donald Trump inicia en su propio país. Así como en Argentina, donde la población se arrepintió de hacer presidente a Milei, en Estados Unidos, el americano común está castigando a las empresas que fueron mecenas de la campaña de Donald, con complots comerciales.

Tesla, American Airlines, Walmart, Starbucks, Boeing, The Home Depot, entre otras, ahora padecen de la caída en sus ventas por falta de clientes.

En México no es común la convocatoria al complot, no obstante que resultaría en una magnífica estrategia para evitar las acciones de excesos comerciales y de daños a la salud pública por parte de algunas empresas.

Es más, en México debiéramos complotar en contra de The Ford Fundation, Jhon and Catherine Macartur, Rokefeller Bros Found, las cuales fueron financiadores de Mexicanos en contra de la Corrupción y la Impunidad.

PETRO Y LA DIGNIDAD LATINOAMERICANA

La administración de Donald Trump ha iniciado con las deportaciones masivas, siempre tratando a los migrantes como criminales. Así, para trasladarlos a sus países de origen, les inmovilizan con grilletes y esposas.

Pero, la madrugada del pasado domingo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, prohibió el aterrizaje de dos aviones que trasladaban a migrantes colombianos y exigió la no criminalización de sus paisanos y un trato digno.

De hecho, puso a la disposición el avión presidencial de su país para recoger a los migrantes expulsados y repatriarlos dignamente. En ese momento, publicó en la red X, un mensaje en el que exige un trato digno y de respeto a los derechos humanos de los colombianos.

Pero el colérico Trump reaccionó visceralmente, e impuso en automático una serie de sanciones arancelarias a las exportaciones colombianas.

La respuesta de Petro fue puntual y digna al imponer aranceles a los productos norteamericanos y le responde, entre otras cosas: “a usted no le gusta nuestra libertad, vale. Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos…”

La comunidad latinoamericana se tomó con mucha seriedad el incidente internacional, de forma tal que la presidenta protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha convocado a una reunión urgente.

Es de destacar que no solo Colombia ha protestado por el trato inhumano a los migrantes que deporta EEUU, Brasil y Venezuela han hecho lo propio. Destaca de este conflicto que Trump se está confrontando con el próximo presidente de la CELAC, que es la organización alterna a la OEA.

TRUMP, UN MENTIROSO: MICHAEL VIGIL

Mike Vigil es el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, la agencia norteamericana de combate al narcotráfico.

En una entrevista con Sin Embargo, el ex agente tilda a Donald Trump de “ignorante” y “mentiroso” pues explica que considerar terroristas a los cárteles de la droga, sólo persigue el objetivo de poder intervenir en México violando su soberanía, al tiempo que aseguró que el tráfico de drogas ya en territorio norteamericano lo hacen pandillas violentas radicadas allá a las cuales no se les combate y reconoció que muchas empresas norteamericanas se dedican a lavar el dinero del narcotráfico entre ellas, las armerías.

Para Vigil, la solución al problema radica en un trabajo coordinado y conjunto con el Gobierno mexicano y con el fin de la impunidad en EEUU para quienes cubren la última milla del tráfico de estupefacientes.

Como podrá apreciar respetado lector, la credibilidad del colérico fascista Donald Trump, no sólo se agota en el extranjero, sino dentro de su propio país, por lo que no resultaría extraño que en los próximos meses surjan movimientos sociales que exijan la renuncia del magnate.

Saludos.