El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados promovió un juicio de amparo para que se declare ilegal y quede sin efectos el Plan B de reforma electoral aprobado la madrugada de este miércoles en el Palacio de San Lázaro.

La bancada naranja encabezada por Jorge Álvarez Máynez argumentó violaciones flagrantes al proceso legislativo durante la discusión y aprobación de dicha iniciativa.

Los diputados de Movimiento Ciudadano se reservaron además el derecho de recurrir, en su momento, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Pero no podemos perder el tiempo. La gravedad de lo que se hizo amerita acciones inmediatas y por eso hoy estamos recurriendo a la justicia federal a través del juicio de amparo, porque lo que se hizo ayer no tiene nombre, no tiene precedentes y no tiene ningún resquicio de legalidad", puntualizó Álvarez Máynez.