El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que una de las líneas de investigación del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, el pasado 1 de abril, es el “conflicto interno” en el partido guinda.

Así lo dijo durante una entrevista en la que aseguró que pidió al fiscal Carlos Zamarripa que no descarte ninguna línea de investigación.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación. Lo que le he pedido al fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna; obviamente está la mano del crimen organizado en este asesinato, pero hay que ver quién es el interesado en que perdiera la vida la candidata, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no se va a omitir ninguna línea de investigación, se van a agotar todas y ya la Fiscalía en su momento dará los avances correspondientes”, dijo.