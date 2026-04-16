Un nuevo episodio de tensión política golpea al interior de Morena, luego de que el diputado federal Gilberto Herrera Ruiz denunciara haber recibido amenazas tras señalar un presunto fraude millonario vinculado con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), organización encabezada por Pedro Haces.

El señalamiento abrió una grieta dentro del oficialismo, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por lo que implica que un legislador del propio movimiento denuncie presiones después de exhibir posibles irregularidades que habrían afectado a maestros y pensionados en Querétaro.

De acuerdo con lo expuesto por el diputado, el esquema denunciado habría operado mediante supuestos apoyos económicos que terminaban convirtiéndose en mecanismos abusivos de devolución, afectando a cientos de personas que buscaban respaldo financiero.

La denuncia también elevó el nivel de preocupación por el alcance político del caso, al colocar en el centro del debate la relación entre estructuras sindicales, poder e intereses económicos, en un contexto donde la transparencia sigue siendo una deuda pendiente para muchos grupos cercanos al poder.

A esto se suma la controversia generada por la difusión y posterior retiro del contenido donde el legislador hacía públicos sus señalamientos, lo que alimentó sospechas de un intento por contener el daño político y bajar la presión mediática en torno al caso.

Lejos de apagar la polémica, el episodio exhibe las contradicciones internas de Morena y revive cuestionamientos sobre el papel de organizaciones con influencia política que, en lugar de estar bajo escrutinio riguroso, continúan operando en medio de señalamientos delicados.

El caso no solo pone bajo presión a CATEM y a Pedro Haces, sino que también prueba la capacidad real del oficialismo para investigar posibles actos de corrupción dentro de su propio círculo, sin encubrimientos ni cálculos políticos.

Mientras no exista una investigación clara, independiente y con consecuencias concretas, la denuncia de amenazas contra un diputado por exhibir un presunto fraude deja una señal inquietante sobre el costo de confrontar intereses enquistados en las estructuras del poder.