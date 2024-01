Mérida, Yucatán. – Esta semana, aspirantes de Morena en Yucatán rompieron con el partido guinda, pues rechazaron las candidaturas que definió la dirigencia nacional para los 19 distritos en la entidad.

En su caso, Mariana Cruz Pool anunció su declinación a la candidatura de Morena a la Alcaldía de Motul y su salida de este partido político.

En rueda de prensa, expresó su descontento al no obtener la candidatura a la alcaldía de Motul y afirmó que miembros de Morena la persuadieron para que no continuará y que le ofrecieron una candidatura a diputada local, la cual tampoco se concretó: Ella fue delegada de la SRE en Yucatán.

Señaló que, en Motul, el candidato de Morena será José Carlos Ortega Jiménez, actual funcionario municipal, quien "fue priista hasta hace tres días".

Cruz Pool expresó su disposición a escuchar ofertas y analizar proyectos para buscar nuevamente la candidatura en Motul.

"Está el PAN y Movimiento Ciudadano, pero estoy escuchando propuestas para analizar con mi equipo", expresó.

Por su parte, el exaspirante de Morena a la candidatura a la Alcaldía de Tizimín, Miguel Osorio Novelo, arremetió contra las dirigencias nacional y estatal, pues afirmó que le negaron la oportunidad de competir.

A pesar de este revés, afirmó que permanecerá en Morena, respaldando a Claudia Sheinbaum Pardo, pero no a Joaquín Díaz Mena, aspirante a gobernador de Yucatán.

Osorio Novelo reveló que no obstante que se inscribió en el proceso interno, se le comunicó al final que no participaría en la encuesta, la cual finalmente favoreció al ex priista Adrián Quiroz.