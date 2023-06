El Consejo Nacional de Morena se perfila a aprobar que todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido se separen de sus cargos.

El también gobernador de Sonora aclaró que los aspirantes no deberán tardar mucho en dejar del cargo.

Detalló que la sesión extraordinaria del consejo se agendó en la CDMX a las 14:00 horas del domingo.

Luego de que el canciller Marcelo Ebrard anunció que renunciará a su cargo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el lunes dará un posicionamiento.

En tanto, Manuel Velasco, senador del Partido Verde, solicitó ayer licencia para separarse de su escaño.

Corcholatas deben dejar cargos: Durazo

Propondrá fecha para renunciar, que será aprobada por el Consejo Nacional, señala su presidente.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien también es presidente del Consejo Nacional del Morena, adelantó que en la sesión extraordinaria del próximo domingo le propondrán a los aspirantes a la candidatura de ese partido a la Presidencia de la República que renuncien a sus cargos actuales.

Detalló que la cita para la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena se agendó a las 14:00 horas del domingo 11 de junio en la Ciudad de México, porque ese horario facilita que los miembros del consejo lleguen a la capital del país y puedan regresar a sus estados de origen.

“Entre las cosas que estamos planteando, y no puedo adelantar más porque no me corresponde sino hasta que sea aprobado, yo voy a presentar las conclusiones aprobadas, una de las cosas es que quien aspire, renuncie; estamos proponiendo una fecha que estará sujeta a la aprobación del Consejo”, reveló el gobernador Alfonso Durazo.