Durante su participación en el informe de labores de su compañero de bancada Navor Rojas, el senador Ricardo Monreal Ávila enfrentó abucheos y rechiflas por parte de un sector de los asistentes al acto realizado en Pachuca, Hidalgo.

Ante ese escenario, el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado pidió a quienes le gritaron que sean tolerantes y no se dejen engañar ni manipular. “El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”, les pidió.

Ricardo Monreal recordó que cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fundó la Corriente Crítica del PRI, había priistas que lo acusaban de traidor, y señaló que muchos de los que ahora le gritan a él “son nuevos, son neomorenistas, y yo digo que deberían tener tolerancia, tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”.

Sostuvo que está demostrado a través de la historia que cuando se inicia una purga en el movimiento, es la autodestrucción del mismo. “Si eso quieren, allá ustedes, pero no se dejen manipular”, expresó.

“Por eso, me alegra mucho que el auditorio esté así. Y a pesar de que sabía que iba a estar aquí les di la cara, llegué solo. No traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados, vengo solo, ¡solo!, y les doy la cara solo a los que gritan en el anonimato.

El coordinador parlamentario de Morena afirmó que sabe quienes están detrás de las expresiones en su contra en Hidalgo, pero les recordó que ha enfrentado la adversidad durante toda su vida política.

“Yo no tengo temor, les aseguro, no tengo preocupación. He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato, y he vivido siempre de frente; los puedo mirar a los ojos: ¡lo único que quiero es democracia en mi partido! ¡Es lo único que deseo: participar con honestidad y verticalidad! “¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? Y, ¿creen que esto puede resultar? porque mañana las notas van a ser: ‘¡qué dividido está Morena!’, ‘Que vergüenza que Morena esté así, cuando venimos a un Informe de Actividades Legislativas’”, advirtió.

A sus detractores les recomendó que tengan calma, “modérense, serénense, no se dejen engañar, escuchen a todos y seleccionen quién es el mejor para suceder al Presidente de la República; que no los obnubile la furia, que no los ciegue el odio y el rencor”.

Monreal Ávila preguntó dónde estaban esos que lo critican ahora hace 26 años cuando empezó el Movimiento encabezado por Andrés Manuel Lopez Obrador.